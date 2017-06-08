谢诗坚：解决内部争议 希联队形强 才能赢民心 北马新闻

（槟城8日讯）著名时评人拿督谢诗坚认为，纵观整个政治局势，敦马哈迪自荐成为希望联盟的首相人选并非坏事，因为在希联团队里马哈迪是最有资格及经验的领导人选，不过在面对来届大选，希联仍需组成一个强势的队形及解决希联各党之间的重大问题，才能赢得民心成功入主布城。

他直言，由于距离下届大选的时间不多，所以希联需要先解决数项重大问题，包括推出共同党徽标志及竞选宣言、选出领袖（首相）人选、各党之间的席位分配，而希联在东马也仍未具有一个明显的合作队形。谢诗坚是在接受《光华日报》记者电访时，这么指出。

旺姐不够强势 未获普遍支持

同时，他表示，希联仍存在内部的问题及争议，当中包括首相人选的争议。“尽管安华向来作为希联的首相人选，不过要他当上首相仍要经过一定的程序，包括赦免他出狱然后再进行补选，而在这个过渡期马哈迪成为暂时首相的建议也不为过。”

他认为，马哈迪之所以自荐成为首相人选是因为在安华出狱的这个过渡期下，马哈迪骑虎难下并在经过重重考量及评估后，愿意成为希联的领导人及首相人选。他直言，原本建议暂代安华首相人选的旺阿兹莎（公正党主席），其实并未获得普遍支持，因为她并不够强势。

此外，谢诗坚说，希联所面对的内部问题还有让人感觉方向不一致，在选举时也只是各打各战，而国阵的团队方向却显得统一性。因此，他认为，希联应该在大选即将来临之前推选出一名适当共同领袖及人选。

敦马最具资格任相 健康状况重要考量

谢诗坚认为，尽管马哈迪作为希联内最具资格成为首相的人选，不过当中仍具风险，而马哈迪也需让人看到其体魄是否还能领导国家。

他指出，由于政治的变化相当大，所以希联是否能于下届大选入主布城仍是个未知数，且如果未能执政中央，而马哈迪却又赢得国席，那他则会成为反对党领袖。因此，谢诗坚直言，马哈迪自荐成为首相人选对他个人而言是相当冒险的。

他也说，由于马哈迪年纪已大所以他仍需让人看见他其健康良好，这才能让人感觉信心他可再度成为我国首相。

选民冀见第三势力 蚊子党却未成气候

马来社会普遍上并不会拒绝马哈迪，而华人社会中对他的讨厌程度也不会如首相纳吉般高，所以纵观希联的团队马哈迪是个具备权威及让人熟悉及普遍可接受的首相人选。

谢诗坚分析说，也许有人会拿马哈迪以前的施政方针来做批评，不过这类批评只会让情况更为恶化。他也认为，推选马哈迪成为希联的首相人选也许将可获得更多的马来选票，而这对希联是有利的。他预测下届大选将于今年展开，最快可能于9或10月，虽然部分选民想要看到更多的第三势力出现，但是一些蚊子党却又未成气候，所以下届大选仍是国阵与希联的斗争。