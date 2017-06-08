诚信党坚守协议原则 认为安华是希联首相人选 北马新闻

（槟城8日讯）诚信党全国副主席拿督慕加希指该党坚守之前的协议与原则，认为公正党实权领袖拿督斯里安华仍是希联首相人选。

他说，虽希联盟友土团党所建议的首相人选与之前的协议有别，但他认为希联盟友都能各自推出自己政党的灵魂人物，之后再带进希联最高理事会协商。他解释，诚信党最终目标只有一个，就是让中央政府改朝换代，之后再来谈首相人选。改朝换代就是希联共同的理想。

“我们能公开推荐首相人选，但我们不能抹杀安华在2008和2013年全国大选的功劳和战绩，他甚至还为了希联，二度入狱。”

希联今召开最高理事会

他表示希联将在周五召开最高理事会，届时将会讨论首相人选，而诚信党将会表达立场，不能忘掉还在牢中的安华。他也认为，安华应该通过他家属表达希联首相人选，以便巩固希联，不再成为国阵炒作的课题。

慕加希也是诚信党槟州主席兼霹雳巴里文打国会议员。他周三傍晚与槟媒体开斋时说，国阵在来届大选将会炒作希联没有共识，再来就是玩弄种族课题。巫统已不将华裔选票看在眼里，他们只在意马来选票，所以一直利用伊党分裂马来选票。

站在道德责任 捍卫巴里文打

媒体询及他在下届大选是否会回到槟城竞选，领军槟城时，他说站在道德责任，他必须捍卫巴里文打。“我是一名战士，我不能就这样丢下巴里文打不理，无论几角战，我都必须与巴里文打人民同在，不能让巴里文打成为‘弃婴’。”

他也透露，下届大选，诚信党要上阵伊党传统选区，即5州2国，州为峇六拜、双溪赖、柏玛当布浪岸、本那牙和柏玛当巴西；国为打昔汝莪和甲抛峇底。由于诚信党欲上阵选区，或会与土团党“重叠”，但慕加希相信还有得谈。他说，希联最高理事会还未认真谈及议席分配。

希联下周总结统一竞选标志

慕加希透露，希联将在下周总结统一竞选标志，估计下届大选将可在同一标志竞选。“只要我们拥有统一竞选标志，国阵就不能说我们没共识了。”

他最担心下届大选会发生的情况，就是非马来选民不要出来投票。对此，他认为希联有必要加速完成统一竞选标志的筹备，让非马来选民对希联有信心，而不只是看到希联没有共识的一面。他也说，社团注册局目前也只剩下最后阶段待完成，一旦完成希联就是一个完整的阵线，来对抗国阵了。

他不否认，社团注册局或会刁难希联，刻意拖延希联注册时间。他表示根据一般程序，社团注册局理应能在2周内就能完成政党注册程序，但社团注册局也有可能拖希联时间。他强调，只要希联拥有共同的标志竞选，那就是首相拿督斯里纳吉的“噩梦”。