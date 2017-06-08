林吉祥将带基层领袖 访威北乡区与民开斋 北马新闻

（北海8日讯）行动党直捣巫统堡垒区，走入乡区争取马來票！

该党国会领袖林吉祥明日将带领威北行动党基层领袖下乡访问，沿访村民并于傍晚与当地居民一起开斋。

行动党甲抛峇底区国会联委会主席赖国平指出，林吉祥也见证50名巫裔党员申请入党仪式及由100%巫裔党员成立的新支部。

也是槟州首长特别协调官的赖国平于周四在服务中心发布会上表示，这是林吉祥第二次到访威北本那牙州选区，他将访问区内8个乡村的18户家庭，这些家庭因缺乏自来水的供应，曾向林吉祥求助，并获得槟州政府给予协助已解决水供问题。

林吉祥将于周五下午5时到访的村庄包括峇卡多阿、峇卡卡布及甘榜峇鲁，并前往本那牙柏迈花园见证50名马来村民入党仪式及成立新支部。

该党一行人也将前往巡视与援助一间住家简陋设备欠佳的贫穷家庭，据了解该两户沿海的甘榜屋连基本的厕所也没有。

傍晚6时30分则一行人则到访峇卡卡布村庄，与当地村民齐聚餐开斋。

火箭在本那牙势力不容小觑

赖国平指出，行动党在本那牙的势力不容小觑，该党欲在马来乡区成立新支部时，获得村民的支持加入。

他称，行动党在威北乡村拥有不少年轻支持者，区联委会也争取推荐由年轻马来脸孔在来届大选上阵本那牙州选区。

他很有信心的指出，虽然要在巫统传统堡垒区胜出并不容易，不过他有信心会获得一定程度的选票支持，不至于输掉竞选按柜金。

赖国平周四也移交服务中心拨款添购的两个大饭锅予威北柏当士打及斯里诗朗清真寺代表阿都哈林及罗斯里。