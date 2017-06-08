纳吉：我国在2020年 城市化率将达77%

(布城8日讯)首相拿督斯里纳吉表示，我国在2020年的城市化率将突破77%，并在2040年提高至85%，届时郊区人口则降至23%，并在2040年进一步降低至15%。

他也说，我国在2040年也面对人口老化的现象，而届时60岁以上的人口将比2015年的9.24%增加约20%。

“届时，城市人口将面对基本设备、房屋、食物与服务需求等的压力，而郊区也需要透过发展来提高竞争力，包括吸引高价值的投资，以平衡城郊区之间的经济活动链。”

他说，国家发展也必须顾及乐龄人士所需的基本设备。

首相今天在布城国际会展中心推介第三国家城市发展结构计划、第二国家城市发展政策及国家郊区发展结构时，如是表示。

他说，国家城市发展结构计划让马来西亚成为首个具有全国性发展策划框架的国家。

他说，这三份文件对国家发展举足轻重，是政府机构在策划与构思国家的发展计划时作为依据的文件，同时也是环境素质与永续性发展以及应对全球化及蓬勃发展的应对方案。

“它也能提升家庭生活素质及提供有素质的可居住房屋来协助B40及M40的阶层。”

他也说，上述文件有别于过去注重的政策性构思，这一次的政策倾向于定位维度(locational dimension)。

他表示，我国也将在明年2月初主办第9届世界城市论坛，这是国际间对亚洲第二大城市–吉隆坡的认可。

双溪毛糯至加影捷运717将开跑

首相也宣布，第二阶段从双溪毛糯到加影的捷运，将从2017年7月17日开跑。

他说，全程长51公里的双溪毛糯–加影捷运线，第一期工程即从双溪毛糯站至士曼丹站，已如期于去年12月投入服务；随着第二阶段的竣工，预料捷运服务每天可让50万名乘客受惠。

他说，不仅如此，轻快铁延长线、隆新高铁、东海岸铁道计划以及承诺兴建长达2325公里的泛婆罗大道也是政府致力改善城郊之间交通系统。