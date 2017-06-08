首相：第8期甘榜路灯计划 霹将装置1万2680盏 国内新闻

(太平8日讯)首相拿督斯里纳吉昨日在太平推介霹雳州第8期甘榜路灯计划，在此计划下，国能将在霹雳州装置1万2680盏路灯，涵盖24个国会选区，武吉干当国会选区内90个新村也受惠。

他表示，在第8期甘榜路灯计划下，将在全国安装12万2133盏路灯，耗资1亿令吉。路灯中，6333盏是发光二极管（LED灯），其余是钠蒸气路灯。而在第1期至第7期甘榜路灯计划中，全国共有30万盏路灯安装在甘榜，耗资1亿5000万令吉。单在霹雳州就装置了3万6299盏。

纳吉昨日下午在太平美华花园主持第8期新村路灯计划仪式上，发表上述谈话。陪同者包括霹雳州务大臣拿督斯里赞比里及国能首席执行员拿督斯里阿芝曼。

没边缘化任何族群

纳吉表示，政府没有边缘化任何族群，反之会关心各族群的需求。

他举例说，印裔人口少，在我国只有7.3%，以7.3% 的人口不可能享有本身母语源流的学校，但在国阵政府及巫统的领导下，政府在全国设立了淡米尔小学。目前全国共有523所淡小，并将增至53O所，反映政府关注印裔社群的需求。

他说，在去年吉打州鲁乃有一间新建的淡小落成，在今年12月霹雳州和丰，也有一间淡小建竣。

首相昨日下午出席太平金河园一所淡小新校地动土礼仪式上，致词时发表上述谈话。有关淡小原是位于司南马的荷里活，因为只剩下3名学生，因此迁校至金河园。

他说，国阵经拟定一个印裔社会末来十年的大蓝图，集中在教育，经済，增加收入，提升福利及公民权的问题，协助印裔社群发展。

国大党主席拿督斯里苏巴玛廉说，新校舍楼高3层，包括6间课室及其他行政办公室，耗资约780万令吉，预期2019年启用。

纳吉表示，大马是一个受到尊重的国家，而且经济也在成长中，不像反对党领袖妒忌国阵治国有成，批评政府将破产。

大马经济成长提高

他指出，世界银行最新的报告，指大马今年的经济成长预估从4.3%提高到4.9%，主要因为大马首季的经济增长达到5.6%。

他昨日下午出席太平美华花园一项主持武吉干当区“来吧，协助人民”运动推介礼仪式上，致词时如是表示。

他说，国阵政府要让国家经济成长，提高人民的收入，尤其是协助低收入者。但是反对党却因为妒忌国阵的领导，而对政府作出许多的批评，包括对一马援助金的颁发，他们也有许多的意见。