动物庇护所通道被封 120狗只恐断粮 国内新闻

（怡保8日讯）因地主阻止进入，3天前动工开辟一条临时通道，又被封闭，怡保防止虐待动物协会成员及义工无法运送粮食入庇护所，以致该协会收留的120头狗只面对断粮之苦，而协会现有的地段也可能面对被霹雳州政府收回的命运。

位于务边路的怡保防止虐待动物协会的出入道路，必须路经私人地段，在面对地主阻止进入后，义工目前每次需要走很长的路程来搬运重达20公斤的狗粮到庇护所，非常吃力，而庇护所内的粮食只能维持几天，收养的狗只可能会饿死。

该协会主席宋伟钊说，由于该会唯一的出入通道，两年前被一家集团收购前面路段，并且筑起围墙连旁边的道路也封起来，我们曾多次向集团管理层反映这举动所造成的不便，对方表示单一出口是为了安全，也表示给予我们密切合作。

“但从一年前开始，对方开始诸多阻碍我们的义工，管理员等的出入，更在半年前禁止协会主席进入庇护所。”

宋伟钊周四在该庇护所召开新闻发布会如是披露。出席者包括马华霹雳州公共投诉局主任罗添权与协会成员及义工。宋伟钊一行人过后也在被大树干封闭的出入路口拉起横幅抗议。

他说，为了解决问题，该协会在上个月4日向土地局申请保留路(ROW)，而迄今还在等待当局的批准。

“我们周一(5日)曾动工开辟一条临时通道，但周二又被人恶意破坏并再次封闭起来，导致我们无法运送粮食，所以庇护所动物将面临断粮处境。”

他表示，由于进入庇护所受阻，运送粮食面对困难，而庇护所内的粮食只能维持7天，因此，庇护所内的狗只可能面对被饿死的困境。

他指出，义工目前每次需要走很长的路程来搬运重达20公斤的狗粮到庇护所，这是非常吃力，而且很难办到，所以问题已经到了严重地步。

此外，他透露，现有该协会庇护所的地段是属于临时地契，还有3年期限就到期，而协会希望州政府能够延长临时地契的期限，否则也可能面对被收回的命运。

罗添权促州政府寻求解决方案

罗添权促请霹雳州政府寻求解决方案，让通往该协会的路段是不需要经过私人地段。

他希望该协会与私人地段的地主双方能够坐下来对话寻求解决方案。

他也促请州政府尽快批准该协会提出的保留路申请，以冷却双方的对立，并协助处理问题，避免双方进行法律诉讼。

宋伟钊与罗添权较后也率领媒体代表前往私人地主的办事处进行交涉，而在办事处的负责人表示，此事交由律师来处理。