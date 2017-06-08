获联邦村长帮忙 华都村唯一亚答屋变半砖屋 北马新闻

(威南8日讯)华都村内唯一的亚答屋，获首相署特别拨款房屋维修基金维修，摇身一变成为现代化的半砖屋。

该部共拨出1万8700令吉，维修华都村第11条路的两间木屋，1间更换屋顶锌板；另1间是木屋被白蚁蛀蚀损坏，把木板换成砖屋，只剩屋后的木板未换。

马华峇都加湾区部主席拿督陈利发、新村发展官关显业、华都村联邦乡委会主席余再赐、马华华都村支部署理主席罗耀龙、村委谢永顺、林德龙、黄吉祥等一行人，在周四上午巡视有关建竣的工程。

屋主黄光豪（74岁）与太太及4名子女居住，屋顶锌板破洞逢雨漏水，他的孩子最大是35岁，最小是30岁，太太及一名儿子是残疾人士。子女全未成家。

屋主罗国平（72岁）与太太，及4名子女居住，屋子四面木板墙左右及屋面全都被白蚁蛀蚀损坏，屋主因无钱维修，只用亚答遮蔽。子女最大是32岁，最小25岁，其中一名女儿成家。

陈利发：村长助凑足费用

陈利发说，更换屋顶锌板的费用是9800令吉，及木板墙换成洋灰的费用是8900令吉，这些拨款也只是足够维修部分。有些是村长余再赐自掏腰包完成。

他说，这笔拨款是由余氏向新村发展官作出申请，然后交给他核准，这是为人民申请福利，所以他给予支持。

关显业：屋主是赤贫家庭

关显业说，在这项拨款中，最高可得1万令吉，只要屋主是赤贫家庭，总收入低于750令吉，该部都会批准有关申请。

余再赐：善用拨款

余再赐说拨款的一分一毫都会获得善用，他的服务队伍有关注华都村的基设，除了铺路，也关注贫苦居民的生活素质，只要是贫苦居民，该队都会给予帮忙。