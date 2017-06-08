父母感谢善心人士捐款 小晨恺康复开心出院 北马新闻

（大山脚8日讯）患有先天性心脏病的可爱男婴小晨恺，顺利进行手术后，昨日下午已经出院。

大山脚瑶池金母慈善基金会（One Hope Charity & Welfare Berhad）今日发文告，向各界善心人士发布好消息，同时感谢各地爱心人士的捐款及祈福。

基金会主席蔡瑞豪表示，10个月大的吴晨恺患心脏有孔及主要血管畸形，曾有过三度昏厥记录，为避免病情恶化，家人听取医生建议尽快让孩子进行手术。

“吴家之前曾面对负担不起手术费问题，他们只能负担9万5000令吉手术费中的2万令吉，经本会於5月22日发动筹款下，一天内迅速筹集欠缺的7万5000令吉。”

他说，男婴在5月31日顺利完成8个小时的手术，在加护病房观察2天后就转去普通病房休养，周三（7日）下午康复出院。

他披露，理事到医院迎接小晨恺出院时，父母递上了一张感谢卡，要该会把谢意传达给各地曾为小晨恺伸出援手、献上祝福的善心人士。

他表示，这段期间，小晨恺除了有家人无微不至的照料，还有四面八方关心他的人士献上的祈福，晨恺才能在良好的状态中与病魔抗争。