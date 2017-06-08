吉关税局登门造访2县 提醒商家准时交报税表 北马新闻

（居林8日讯）吉州关税局即日起展开第三阶段追讨消费税检举行动，执法组会登门造访居林和万拉峇鲁县内2446注册商家，提醒准时呈交报税表（GST-03）。

根据资料显示，自消费税在2015年4月1日开始执行以来，这两个县属内尚有623份逾期未提呈的报税表格，这些商家将是这次检举行动的主要对象。

关税局局长拿督佐哈里透露，该局会先向商家发出通知，商家如果还是不呈报，将会被罚款，若商家冥顽不灵，该局最后将援引消费税法令采取法律行动，将商家控上法庭。

“我想告诉州内的注册商家，关税局会在近日内通过法律途迳，起诉故意不呈报报税表以及违反消费税法令的商家，涉及领域包括杂货及零售商。”

他表示，准时呈交报税表是商家的责任，商家若有面对任何疑问或难题，应该主动向关税局联络，不要等到关税局的官员上门才以诸多理由推诿责任。

佐哈里是今天在居林关税局为追讨消费税蓝海策略行动主持推介礼后，向媒体发表谈话。出席者包括吉打州副局长阿兹米和居林关税局主任斯奴西。

若虚报或少报将受罚

虚报、少报或刻意隐瞒的商家，若在关税局检查后被发现，除了需补缴应该呈报的款项，也将面对罚款，罚款数额最高是少报款项的40%。佐哈里提醒商家，虚报及少报是严厉违反条令，当局不会妥协将通过法律程序控上庭。

在回答媒体的询问时，佐哈里说说，多数商家在执法组登门检举时，会提出种种理由，当中最常见的就是忘记、来不及或负责呈上（GST-03）报税表的会计部员工已离职。报税是商家的责任，这些理由都不被接受，商家应遵守消费税条例，一旦被证实触犯条例，就得面对处罚，这包括罚款、监禁或两者兼施。