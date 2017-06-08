斋戒开斋后国庆月 大选最快9月或明年初 国内新闻

特别报道：杨业兴

种种迹象皆显示，第14届全国大选会在今年的9月或10月间举行，而翻开日历，也确实，除了这个时机之外，另一个空窗期则会是在明年的3月或4月，大选似乎已逃不过这两个日子了。

目前是斋戒月，开斋节会在6月下旬，而一般上，穆斯林都会把整个伊斯兰月历的“Syawal”月视为过年的日子，因此直到8月，都不大可能举行重大的活动，尤其是大选。

到了8月份，我国迎来国庆月，再加上9月16日的马来西亚日，这期间，普国同庆；而在8月19日至31日，我国相隔16年后再次举办东运会，近年来，我国鲜少举办国际赛事，今次东运会重返我国，我国相当重视。

而在东运会之后的9月至10月期间，会是大选的最佳时机，由于我国东海岸地区，甚至是西马半岛南部及东马各地区，都会有季节性的雨季，雨季会带来严重的水灾问题，再加上气候变化越来越严重，我国不得不加以防范。过了这个时期，大选惟有拖到明年。

明年的1月元旦之后，很快在2月16日迎来农历新年，都是一片佳节氛围。

最迟明年624需解散国会

第13届大选后，国会在2013年6月24日迎来首次会议，换言之，我国的国会最迟必须在明年6月24日之前解散，否则国会将自动解散，选举委员会之后必须在60天的期限内举行大选，在8月24日之前，必须选出新一届的国会议员。

明年的5月17日至6月17日，又会是斋戒月及开斋节。

因此，今年的9月至10月或明年的3月至4月，都会是大选举行的最佳时期，倘若以首相拿督斯里纳吉为首的政府，拖到国会自动解散，大选举行的另一个可能时间就是明年的7月至8月。

反对党出现乱象 国阵大选好时机

实际上，目前对于国阵主席纳吉而言，由于反对党的乱象，何时都会是大选的良好时机，除非在这期间，我国发生了重大的事故，令纳吉政府陷入困境，则又另当别论。

而种种的迹象皆显示，大选会在今年的9月至10月举行，纳吉本身在去年杪的巫统代表大会上，也清楚提醒巫统的代表们，大选随时都可能降临；在基层方面，无论是政党或与政党相关的工程，都有着大选降临的迹象，如准备海报丶工程必须在9月之前完工等等。

而有传中国国家主席习近平会在10月份访马，迫使我国必须挪后大选，这也不大可能，这是因为我国的大选，怎么可能由一个外国领袖的行程左右。况且，年杪通常都是中国共产党举行全国代表大会的日子，这大会对中国影响深巨，中国领导层向来都非常重视，虽然日期未定，但习近平10月份会出访的可能性不大。

众所周知，纳吉是一名非常谨慎的政治人物，而目前他最重视的问题，是国阵及政府内部的事宜，不要闹出大事件，而政府近期也加大消费税的宣传，褒扬其利，以减低人民对该税务的反感。

政敌方面，纳吉最大的对手——人民公正党实权领袖拿督斯里安华，目前仍是阶下囚，最早也只能在2018年的中旬才能出狱；在州方面，槟城的林冠英仍是一大阻力，其涉及的低价购屋案，审讯今年7月才过堂，相信高庭的审讯会非常冗长，因此有指国阵政府欲通过将林冠英定罪来扭转槟城的局面，算盘可能打不响。

除此之外，其他因素都对纳吉有利，反对党连替代首相人选也有疑虑，土著团结党似乎对此持异议；伊斯兰党与希望联盟断交，造成大选到时可能出现的三角战皆如此。

在国阵各成员党轮番出现内讧后，包括巫统丶马华及国大党，如今各政党都已重新整合，纳吉牢牢掌控大权，已无后患，而敌手的疲弱状态也不足为患。因此，确保人民不对政府反感，政策惠民，人民的情绪才是纳吉如今惟一的考量。

最有可能大选日期：2017年9月至10月

● 左右大选吉日因素：

（1）开斋节

（2）国庆月

（3）东运会

（4）雨季

（5）元旦、农历新年

总结：安华未释，反对党尚乱，国阵重整，何时都是好时机。