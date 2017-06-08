商场偷窥男被殴不治案 5人口头担保下获释 北马新闻

(亚罗士打8日讯)商场偷窥男被殴不治案的4男1女嫌犯，週四被警方押上亚罗士打法庭申请延长扣留时遭法庭拒绝，5人在警方口头担保下获释。

案件其中1名嫌犯的代表律师林维勇表示，主簿官嘉玛基于此案存有滥用司法程序因素，因此拒绝了警方申请延长扣留令。

林维勇说，5名男女嫌犯年龄介于21岁至29岁，他们是于5月29日遭警方援引刑事法典第325项(严重伤害他人)条文扣查。

“案件受害者则在5月30日去世，不过警方在6月2日第2度延扣嫌犯时仍援引第325项条文提出申请，5名嫌犯延扣至6月6日届满后其实已获释，但警方在当天重捕5人，今早改用刑事法典第302项谋杀条文向法庭申请延长扣留，结果遭主簿官以滥用司法程序为由拒绝。”

案件死者莫哈末费苏(31岁)来自双溪铅港口甘榜登雅，他被指于5月28日下午约4时，潜入米都某商场女厕企图对一名如厕的女子不轨，结果被该名女子发现，由于女子在反抗过程中发出尖叫声，惊动了商场公众及店员，结果莫哈末费苏被众人围殴至重伤入院，并于5月30日中午宣告不治。