女子遭撞倒再碾过 一堆人见死不救 国际新闻

（郑州8日综合电）中国一处马路近日发生一起车祸事故，一名女子被一辆计程车撞倒后，倒在斑马线上，但一群路人经过斑马线，却都见死不救，之后又有一辆轿车开来，碾过女子，不过目前未知女子是死亡还是受重伤。

据中国《网易》报导，事发在河南的解放路上，从监视器画面中可见，一名女子正准备过马路，但却被一辆计程车撞倒在地。这时女子仍有气息，还一度抬头，但无法起身，随后有一群路人过马路，大家来来往往经过女子身边，却没人出手相救，附近也有一些行车经过，同样也没人相救。女子躺在地上约1分钟后，另有一辆轿车再开过，这次女子就被这辆车直接碾过去。这辆轿车司机随后也发现不对劲，立刻下车查看。

警方表示，目前已经处理这起交通事故，而案发的隔日清晨，涉案的张姓司机与刘姓司机均已到案，警方将依法处理。

不过原本女子有机会获救，却因为路人的见死不救，导致她再次被车碾过，这也让许多中国网友纷纷跳出来挞伐。就有网友直呼：“人来人往的一群行尸走肉。”、“太可怕了，大家都这么冷漠了吗？”、“想知道后续，这个女生怎么样了。第一个撞她的计程车司机抓到了吗？最后有人送她去医院吗？哎，好心酸，活生生的人啊就这样跟个垃圾一样无人理会。”