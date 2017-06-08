雪兰莪铁船增持黄金地 2.23亿购狮城产业 经济新闻

（吉隆坡8日讯）雪兰莪铁船有限公司（SDRED，2224，产业组）通过间接持股50%的联号公司Champsworth Development私人有限公司，以7200万新元（2亿2320万令吉）收购新加坡德雷葛园（Draycott Park）的一幅黄金地。

该集团计划在这个位于史蒂芬路（Stevens Road），距离史各士路（Scotts Road）和乌节路（Orchard Road）购物区仅数分钟路程的地段，兴建专属中层公寓。

雪兰莪铁船向大马交易所报备说，这幅面积1万7442平方尺的地段，目前设有一座7层公寓。

该集团补充，收购资金将由Chamspworth的30%内部资金和70%银行贷款支付。

这使该集团在新加坡的物业增至7个。在2016年12月，该集团以4700万新元（1亿4690万令吉）收购一幅位于实龙岗路（Serangoon Road）12区，面积3万1705平方尺的永久地段。

雪兰莪铁船董事经理郑立金表示：“我们在新加坡成功完成5个项目。这两幅额外的地段将令我们很快在新加坡有7个产业发展项目。”

“我们的团队将在不久的将来开始发展概念化和规划，目标是在2018年上半年推出这两个项目。”

雪兰莪铁船于2006年首次在新加坡购地，该集团表示，进军新加坡产业市场卓有成效。这包括在9区的Jia和Hijauan、11区的Gilstead 2、12区的Okio，以及5区的Village。

本地方面，该集团在巴生谷和槟城共推出13个项目。

该股闭市时起1仙或1.07%，报收于94.5仙，有11万4000股成交。