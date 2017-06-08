令吉4.2670兑1美元

（吉隆坡8日讯）今日令吉兑美元汇价回降，因美元在海外市场走强。此外，令吉兑美元以外的其它主要货币表现不一。

交易员称，国际原油期货价格的大跌，成为投资者向令吉展开套利回吐活动的借口。

周三纽约的7月原油期货价格猛跌2.47美元或5.1%而至每桶45.72美元。投资者续抱谨慎态度，因市场将迎来三大国际事件，即是英国将举行大选、欧洲央行议息，以及前联邦调查局局长科米在参议院委员会作证。

令吉兑美元的汇价闭市报4.2670/2700，较昨日之4.2590/2620贬值。开市时，令吉兑美元报4.2650/2700。

此外，令吉兑新加坡元汇率由闭市站稳在3.0853/0886、兑每百日圆由3.8995/8033趋稳至3.8745/8776、兑英镑由5.5009/5074走弱至5.5219/5262，以及兑欧元由4.7995/7037升值至4.7923/7973。

另外，中国外汇交易中心公布，6月8日人民币兑美元汇率中间价下跌72个基点，报6.7930，中止之前连续六个交易日涨势。此外，1欧元兑人民币7.6466元，100日圆兑人民币6.1849元，1港元兑人民币0.87142元，1英镑兑人民币8.8022元，1新加坡元兑人民币4.9142元及人民币1元兑0.62666令吉。