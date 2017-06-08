关注三大政治事件美国股市依然微涨 经济新闻

（纽约8日电）周三美国股市在金融股领涨下而小幅攀高，尽管投资者正在关注三大政治事件，以及原油期货价格受重挫。

道琼斯工业指数闭市上涨37.46点或0.18%，报21173.69点；标准普尔500指数闭市起3.81点或0.16%，报2433.14点；纳斯达克综合指数升22.32点或0.36%，闭市报6297.38点。

投资者密切关注所谓的“超级周四”的三件重要政治事件：前FBI局长詹姆斯科米针对俄罗斯干预美国2016年总统大选的指控发表证词、英国大选以及欧洲央行会议等。

关于科米的证词，最大的问题在于这位前FBI局长会不会指控美国总统唐纳德特朗普滥用职权、妨碍FBI的调查行动，以及是否有任何迹象表明俄罗斯与特朗普的竞选团队之间存在瓜葛。如果科米的证词中有任何出人意料之处，都将在金融市场反映出来。

媒体报道称，被特朗普解职的这位前FBI局长在其预先准备好、将在明天宣读的书面证词，读起来就像一本“滑稽小说”，但对一些重大问题却没有给出答案。

科米在证词中写道：“结果只有我们两人坐在白宫绿厅正中央的一张小椭圆桌子边上。两名海军干事在外边站岗，只在端茶送水的时候才会走进来。”

证词还写道：“总统特朗普曾在1月27日晚宴上问我是否想继续担任FBI局长一职；他对我表示‘我需要忠诚，也期待忠诚’；我向特朗普解释了FBI和司法部保持政治独立性一事之所以重要的原因。特朗普之后再次重申其需要忠诚。”

“特朗普曾要求我放弃对美国国家安全顾问弗林的调查。我告诉特朗普说弗林是个‘不错的人’，但并未表示会让这事过去。我在1月6日曾告知特朗普并没有针对他本人进行调查。”

科米的证词公布后，美国共和党众议员希尔认为，证词没有显示特朗普有妨碍司法的行为。

截至今年年初股价飙涨45倍、随后股价回落的中国贷款担保公司稳盛金融表示，不知道股价为什么突然再次飙涨。

周三，在纳斯达克对其实施停牌之前，稳盛金融股价一度大涨184%，至230美元。而在本月初，其股价还在20美元一线。交易所在一份声明中表示，该股将一直停牌，直至该公司“完全满足纳斯达克提出的追加信息披露要求。”交易所的发言人拒绝进一步置评。周三唯一重要的经济数据是美国4月消费者信贷数据，这份数据显示美国4月消费信贷增幅下降至82亿美元。3月增幅修正为增长195亿美元。

欧洲股市微跌

周三欧洲股市微跌，因在周四的三大风险事件到来之前，投资者采取了谨慎的态度，这些事件有可能会给金融市场带来重大的震荡。

泛欧斯托克600指数闭市下跌0.1%，报389.18点，闭市前一度触及391.81点的高点，这意味着该指数已经连续第三个交易日下跌，从而创下了三周新低。

德国股市DAX 30指数闭市落17.63点或0.1%，报12672.49点；法国股市CAC 40指数下跌3.69点或0.1%，报5265.53点。在英国股市的富时100指数降46.33点或0.6%，报7478.62点。

市场密切关注英国大选。英国选民将在周四投票，但大选结果很可能要到伦敦当地时间周五上午才能揭晓。

大多数民调都指向英国首相特蕾莎梅所在的保守党胜选，但也有迹象表明保守党与反对派工党可能旗鼓相当。如果大选出现意料之外的结果，就会使整个欧洲市场动荡，并波及美国市场。

市场预期欧洲央行不会在周四会议上调整货币政策。但欧央行行长马德拉吉的讲话备受市场关注，投资者将寻找任何有关改行可能准备逐步缩减其超级宽松的货币政策的迹象。