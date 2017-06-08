【英国大选】反恐乏力惹不满 特丽莎梅当选有变数 国际新闻

（伦敦8日综合电）英国周四举行大选投票，4700万名选民将决定国会下议院全数650个议席花落谁家。首相特丽莎梅本年4月宣布提前大选，其时外界深信，选举毫无悬念：特丽莎梅所属保守党保持国会第一大党之位，她亦将继续担任唐宁街首相府的主人。然而，临近选举，特丽莎梅的支持度却急剧下跌，甚至有被主要对手、工党党魁郝尔彬超越之势。特丽莎梅能否成功当选，仍是未知之数。

各地投票所从大马时间下午2时开放，至周五凌晨5时结束，目前已可见到选民前往各投票所投票。虽然各家媒体都会在开票所做出口民调，但英国选罢法有严格规定，不准媒体在投票结束前公布出口民调，以免影响尚未投票的民众。预计投票结束后两、三小时，也就是大马时间周五8时左右，就可大致看出选举走向。

自去年特丽莎梅上任，英国已遭遇了3次大型恐怖袭击。尽管特丽莎梅在每次袭击后，都严词厉声斥责恐怖分子，周二更扬言为了保护人民，不惜修改《人权法》，但国民已对俨如无物的反恐屏障感到怀疑，将予头直指特丽莎梅。更甚的是，有报道指特丽莎梅2010至16年间任内政部长时，大幅削减反恐预算，为袭击埋下祸根。

在民众质疑特丽莎梅将英国置身于恐袭威胁之下的同时，郝尔彬以至于工党的竞选工程却得到不少掌声。其中工党在5月公布政纲，包括取消大学的学费及重新引入学生生活费贷款；控制小学每班人数约为30人，而且引入免费午餐等有福利主义影子的主张，都令担心脱欧后经济不稳的民众眼前一亮。此消彼长下，保守党的声势自然下滑。

事实上，特丽莎梅自宣布提前大选已来，一直予人“提不起劲”之感，拉票时的表现相当不济，回答提问时语无论次，而且毫无重点，缺乏说服力，令民众质疑形象强悍的特丽莎梅是否“花瓶”、有否能力带领英国。而她面对郝尔彬的高调叫阵，仍坚持不肯与之同台辩论，仅委派刚历丧亲之痛的内政部长路德应战，亦引来“龟缩”指控。

英最后选前民调 保守党或扩多数优势

早前有选前民调显示执政保守党的支持度，由原本大幅抛离其主要对手在野工党收窄至只领先1%。惟根据英国多个选前最后民调显示，保守党与工党的支持度再次拉开，保守党或会有更多议席进帐。

最新发布的民调均于上周六发生伦敦桥恐袭后进行，根据ICM民调机构最新的选前民调显示，保守党支持率以46%领先工党的34%，预计保守党在国会的多数优势由现时的17席，大幅增至96席。至于《独立报》民调显示，保守党支持度为44%，抛离工党12%，令特丽莎梅政府有望把多数优势扩大至74席。YouGov民调亦显示保守党有领先优势，支持度比工党高7%，估计国会议席会有所增加。

可是，Survation民调仍显示保守党支持率为41.3%，仅领先工党1%，与上次民调一样。

英大选5大可能结果

英国4700万名选民在周四投票选出下议院650名议员。保守党以在上届选举取得331席，成为第一大党，并持绝对大多数。外界之前一直预测保守党将继续掌握国会大多数议席；然而选前民调结果参差，保守党一时领先上届得到229席的工党12个百分点，一时又只领先1个百分点，令结果存在不少潜在变数。有媒体便列出了5大可能性及对英国脱欧进程的影响：

[1] 保守党大胜，议席有所增加

选前最后民调显示，保守党大幅抛离工党10个百分点，有望把多数优势扩大至74席。若结果真的如是，将是自已故前首相戴卓尔夫人以后，保守党在下议院持最多议席的一次；亦是特丽莎梅最期望的一个结果。特丽莎梅早前曾表示“没有协议好过糟糕的协议”，在大胜的情况下，保守党或会“硬脱欧”。

[2] 保守党赢得绝对大多数，但议席减少

这是特丽莎梅希望避免的情况，因为当她与欧盟谈判时，党内亲欧盟的议员将会阻碍脱欧，“硬脱欧”会变得不太可能。

[3]保守党仍是下议院最大党，但失去绝对大多数

在这种情况下，由于早前工党已表明不会与保守党合作，工党将尝试争取与苏格兰民族党和自由民主党联手组成联合政府，工党党魁郝尔彬或会成为首相。若成功，工党可能会“软脱欧”，继续留在欧盟单一市场，保持欧盟移民政策，但摆脱欧盟法律。如果未能组成联合政府，特丽莎梅将以少数政府执政，惟过去的少数政府都难以完成5年任期。

[4]工党赢得了大多数席位，但失去绝对大多数

工党可能与苏格兰民族党和自由民主党联手组成联合政府。可是，如果不能成立联合政府，郝尔彬会以少数政府执政。

[5]工党赢得绝对大多数

郝尔彬将成为首相，他将让议会作最后一轮的谈判投票，并可能“软脱欧”，英国与挪威处于类似的位置。