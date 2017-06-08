特朗普拟开白宫会议 调解卡塔尔外交危机 国际新闻

（华盛顿8日综合电）美国总统特朗普周三提议在白宫主持出现纠纷国的会议，调解卡塔尔的外交危机。

白宫指出，特朗普在周三与卡塔尔国王塔米通电话时表示，区内所有国家需要合作，防止资助恐怖主义及阻止极端思想传播。总统亦说，海湾合作委员会的团结，以及与美国强有力的伙伴关系，对击败恐怖主义至为重要。

美国是提供协助的多个国家之一。科威特已在多国间居中调停，土耳其亦表示愿意协助。特朗普日前也和沙地国王通电话，商讨危机。

特朗普要求放生弗林 高铭:要我表忠诚

上月突遭辞退的前美国联邦调查局（FBI）局长高铭，将于当地时间周四出席参议院情报委员会听证会作供，而其将于听证会上发表的声明于周三被公开。

高铭的声明内容显示，特朗普曾私下要求高铭向他表忠诚，以及放过因被指通俄而请辞的前国家安全顾问弗林。

高铭在长达7页的声明中，详细列出他和特朗普在本年1月至4月期间4次单独对话的内容，声明显示特朗普在白宫与高铭共晋晚餐期间，向高铭明言，“我期望忠心，我需要忠心”。特朗普2月曾于一次国安会议后留下高铭与他单独会谈，特朗普当时要求高铭放过弗林，更指弗林是一个好人。直至3月，特朗普再就其通俄指控一事致电高铭，问及对方可以做什么以便不再继续有关俄罗斯的调查。特朗普也在4月最后一次致电高铭，他在通话中再次要求高铭对外界声称FBI没有调查自己。

相信高铭的供词将会成为特朗普被指妨碍司法公正的重要证供。

以下是高铭供词的要点摘录：

●2017年1月27日 白宫晚宴对话：高铭指特朗普问自己是否想继续担任FBI局长，但高铭只回答自己热爱工作，特朗普随即明言自己需要忠心。高铭其后解释FBI和司法部的独立于白宫十分重要，而特朗普就对高铭留任表示欣慰，但要求“诚实的忠心”，高铭声称“你会从我身上得到”，但认为二人的定义不同。

●2月14日白宫椭圆形办公室对话：高铭表示当日按计划进行反情报汇报，特朗普其后单独留下高铭一人，指弗林是好人，他接触俄罗斯人并没有错，但错在误导副总统彭斯，因此要请辞。特朗普希望高铭放过弗林，指弗林是“好人”，但高铭未有答应特朗普，只同意弗林是好人。

●3月30日特朗普致电FBI总部与高铭通话：特朗普指通俄调查是“一团云”，令人以为他没有能力为国家办事，强调自己与俄罗斯人没有关系，与俄罗斯妓女亦没有关系。

●4月11日特朗普与高铭最后一次通话：特朗普问高铭就其提出的要求做了什么，证明其没有受查；高铭声称将有关要求转达予署理副司法部长，但对方没有回应。特朗普指通俄指控阻碍施政。

特朗普爱以推特治国 帖文均属官方言论

美国总统特朗普一向喜欢利用推特（twitter）一抒己见，外界早在特朗普上任后便查探究竟他在推特上的发言是否属官方言论。白宫发言人斯派塞周二表示，特朗普在推特发表的一切言论，都应被视为总统的官方声明。

斯派塞表示，政府会把特朗普的所有帖文，包括已删除的内容当作官方纪录，会存档于国家档案和记录管理局，与处理前总统欧巴马的推特纪录做法一样。

斯派塞指出，推特提供机会让特朗普直接向美国民众传递信息，是一个十分有效率的工具。