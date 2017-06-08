【游走卡塔尔（第二篇）】绝对君主制酋长国

撰写：傅政瀚

卡塔尔是一个绝对君主制的酋长国，自19世纪中叶开始便由阿勒萨尼家族领导。该家族源头可追溯至班尼塔米姆（Banu Tamim或Bani Tamim）部族联盟时期里的玛雅迪族（Ma’adid）。

据悉，该家族于1740年左右迁移至卡塔尔的南部小镇，西卡（Sikak），并一直往西北迁移，最终于19世纪时在部族首领莫哈默萨尼率领下迁徙多哈，并建立酋长国，家族亦改称为阿勒萨尼家族。

该家族目前有4大支系，分别为卡欣族（Bani Qassim）、阿莫族（Bani Ahmed）、贾博族（Bani Jaber）及萨米尔族（Bani Thamer）。家族成员目前估计超过6000人。

阿勒萨尼家族曾于1913、1949、1960及1995 发生内部政变，全由儿子或侄儿发动政变，强迫当权者退位。其中1995年6月26日，哈利法·本·哈马德·阿勒萨尼（Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani）的儿子，哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼（Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani）趁父亲在瑞士日内瓦度假时发动政变。

全球最年轻君王

哈马德在位至2013年，并在6月25日透过电视演讲宣布退位，把王位与政治权力传给王储塔米姆·本·哈迈德·阿勒萨尼（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）。1980年出生的塔米姆在位至今，为卡塔尔有史以来最年轻的埃米尔（国王），也是全球目前最年轻君王。

纵然该家族曾多次发生宫廷政变，但不曾有任何一个政变势力曾试图推翻阿勒萨尼家族的统治地位，使得该家族得以长年统治卡塔尔地区。