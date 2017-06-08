民政党追击太子道地段 林冠英以首长机构法令反击 北马新闻

（槟城8日讯）针对槟民政党追击太子道地段，槟州首长林冠英出示槟首长机构（CMI）法令反击对手错误诠释法例，并说对方倘能做到3事项，或考虑解密卖地会议记录，包括要对手退出政坛。

“如果我解密会议记录，你会做什么？是退出政坛？捐出100万令吉给慈善机构？还是向我作出公开道歉？如果可以，我可考虑公开。”

他周四以不点名方式，指斥槟民政党有律师“看不懂”槟首长机构法令，是破坏本身和州政府名誉，不断撒一个更大谎言来掩盖原来的谎言。他在光大28楼举行记者会上说，不会再与对方在太子道课题上玩“怪罪游戏”，要解密会议记录，除非对方能承诺做出上述行动，不然免谈。

他指出，在太子道地段事件上，本身像被指控杀人，但却被要求出示证据以证清白，关键是本身并没杀人，要如何自证同时，“尸首”究竟在哪里？他强调，凶杀案中搜证以证人行凶，是警方的工作。本身没有杀人，没理由要自身负起查案角色，来洗脱不实指控。

“他说我一个人决定卖地，我要他举证。但他反要被指控者提出证据，不是该你来证明是我决定的吗？”

随后，林冠英也现场派发槟首长机构法令予在场媒体，强调法令第3和第4条文中，并没具体字眼阐明，赋权予首长一人针对产业交易签订合约。“就算第5和第6条也没有。第5条文指的还是说是行政议会，是行政议会集体议决后，才可执行。”

他反唇相讥，法令一般人或看不懂，但作为一名律师也看不懂？并说条例也说明，本身没签任何合约，是由首长委任者如官员与企业签署，首长只是见证。

他强调对方无法举证，却还错误谁释条例，根本是用一个更大谎言，去掩盖原来的谎言。本身不会解密会议记录，不然解密如若只满足其个人，日后不就须一有要求就须解密会议记录。

另外，他在媒体询及州秘书处和财政司是否槟首长机构成员时，证实两者均是成员之一，并补充由于槟榔医院只付了30%保证金，未付全款，所以太子道地段仍属机构名下。他也在媒体询问，太子道地段转名予槟首长机构，是否先经行政议会决定时回说，一切程序是经行政议会议决卖地后，才进行转名。

新闻背景：

槟民青团代团长卢界燊周三挑战州政府24小时内解密首长机构（会议记录等相关文件，证明土地出售是董事部或有关委员会的决定。

卢界燊讥讽林冠英已第3次说不回应民政党，并强调本身已提供证据，即2009年的首长机构法令赋权首长一人针对产业交易签订合约，证明行动党州政府是“一个人决定”的政府。

他说，州政府至今没公开首长机构就太子道地段买卖课题会议记录，就无法显示卖地决定是该机构董事部，或委员一致的决定，同时证明其说的卖地是“一个人的决定”言论是对的。