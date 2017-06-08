文在寅上任第五次挑衅 朝鲜再捣弹 国际新闻

（首尔8日综合电）韩国总统府刚表示应暂停部署萨德导弹防卫系统后，朝鲜再来新一轮挑衅。韩国联合参谋本部表示，朝鲜继上月连续3周试射弹道导弹后，周四早晨在江原道元山市向朝鲜半岛东面海域，发射了多枚疑似短程地对舰巡航导弹。韩军即时向总统文在寅报告事件。本次已是文在寅上任以来，朝鲜第5次试射导弹，亦是连续4周挑衅。

《韩联社》报道，韩国军方指朝鲜周四早上在其东岸地区发射多枚不知名导弹，军方认为是短程地对舰巡航导弹，飞行约200公里后坠落东海海域，飞行高度达2公里。观测指，朝鲜这次发射的导弹或与今年4月15日，在已故领袖金日成105周年冥寿的阅仪兵式上公开的导弹型号相同，当时该导弹载于移动式发射车上。

韩国军方对朝鲜进一步的可能挑衅行为已提高警惕和加强监控，并已保持充分准备，并与美方进一步分析朝鲜本次试射的情报。日本政府高官亦确认，朝鲜这次试射的并非弹道导弹，相信是地对舰巡航导弹，坠落在日本专属经济区（EEZ）海域之外，对日本安全没有影响。美媒引述官员表示，由于这次试射并不具远程威胁，美国国防部没打算发表例行的追踪朝鲜导弹相关声明。

朝鲜对上一次试射导弹是在上月29日，据观测，当时朝鲜是发射了一枚地对舰和地对地两用的飞毛腿弹道导弹；此前一天，朝鲜亦声称成功测试新型地对空防空导弹，其领袖金正恩更扬言要批量生产该款导弹，以应对美国的军事挑衅。

朝鲜日前亦曾透过官媒朝中社指自己已拥有强大的制空和反导能力，可以有效拦截美国的战机和导弹。之前，亦有指朝鲜正开发有“航母杀手”之称的反舰弹道导弹，并于去年及本年3月初的导弹试射中，测试反舰弹道导弹所需的技术。

朝屡射反舰导弹 针对美军核舰艇

虽然美军核动力航空母舰“列根号”与“卡尔文森号”已驶离东海（日称日本海），但核动力攻击潜艇“夏延号”周二抵达韩国釜山港，接替震慑朝鲜。有分析指，朝鲜本次的试射，正是为了应对美国海军的舰艇。

分析指，朝鲜继试射反舰弹道导弹后，再次发射地对舰巡航导弹，旨在应对驶入半岛海域的美军核潜艇等舰艇。朝鲜先后试射不同射程和用途的导弹，追求导弹的多样化，是希望增强对美韩军队的攻击力。不顾国际社会反对和制裁，继续试射导弹，同时反映朝方通过加强核武和导弹等军事能力，维持领袖金正恩统治体制的意志。

美军核动力航母“卡尔文森号”和“列根号”两个战斗群本月初与日本海上自卫队一起在朝鲜半岛东海（日称日本海）一带展开联合演习。美方透露，两艘航母已经离开东海；而另一艘核动力攻击潜艇“夏延号”，则于周二驶入韩国釜山港。位于韩国首尔的朝鲜大学院大学的专家分析指，朝鲜加紧试射导弹，是要塑造国际制裁不能让其屈服的形象，同时亦是要表达对夏延号驶入釜山港的不满。

朝鲜2017年试射导弹主要时序：

●6月8日：清晨在江原道元山一带发射了多枚地对舰巡航导弹，向半岛东部海域飞行200公里后，坠落东海。

●5月29日：清晨在江原道元山一带试射了一枚飞毛导弹，向东方飞行了450公里。韩国军方推断是飞毛腿弹道导弹，日本称导弹落入其专属经济水域。

●5月28日：朝鲜官媒报道，领袖金正恩视察新型防空导弹试射，并感到满意，下令要大量生产，但无说明试射日期。分析指试射的可能是有朝版“爱国者”之称、KN-06防空导弹的改良型。

●5月21日：在平安南道北仓一带试射一枚“北极星2型”弹道导弹，估计飞行距离约500公里。

●5月14日：在平安北道龟城成功试射火星12弹道导弹，飞行约600公里后，坠落在俄罗斯远东海参崴南面的海域。朝鲜称那是可携核弹头的新型中远距离弹道导弹。

●4月28日：发射1枚中程弹道导弹，升空两分钟即爆炸。

●4月16日：发射1枚型号不明的弹道导弹。

●4月5日：向朝鲜半岛东部海域发射一枚“飞毛腿”弹道导弹，惟在飞行中故障坠毁，失败告终。

●3月22日：在东部元山发射舞水端弹道导弹，惟升空不久爆炸。

●3月6日：在东仓里发射场陂射四枚弹道导弹，有3枚落入日本海洋专属经济区。

●2月12日：试射一款改良型的舞水端弹道导弹，并于飞至550公里的高度后，飞行大约500公里才跌落东海。