疑有人冒名张建洗黑钱 NGO促警彻查 国内新闻

（吉隆坡6日讯）“五行币”系列传销组织头目张健被捕余波未了，一个非政府组织举报，怀疑有人在槟城冒用张健名义进行洗黑钱活动，要求警方彻查。

智能与社会关怀协会调查犯罪和华裔事务小组组长陈志聪今日由特别事务官沙菲益与支持者陪同，在八打灵再也警区报案，要求警方查出幕后主使人。

他对媒体说，他怀疑有人冒用张健名义进行洗黑钱活动，进而以金钱游戏，破坏国家声誉。

据媒体于本周一的报导，槟州北海出现了一场张健五行币千人宴，任何参与的会员只要头染黄发和缴交200令吉报名费，就能领取1000令吉的回酬。

更有人爆料，这场活动是某人冒用张健名义，在背后操控。

陈志聪质问，既然张健已有官事缠身，为何本地会再有“五行币”活动？

因此，他担心，有心人士会采用冒用名义手法，进行洗黑钱活动。

“为了不要让槟州被视作纵容洗黑钱的州属，所以，警方应调查这活动背后的详情。”

他认为，金钱游戏不只会破坏国家声誉，也造成亲情、友情等破裂。

沙菲益：已掌握幕后主使人身份

沙菲益透露，他掌握幕后主使人身份，对方是本地华裔。

他说，他们已鉴定这些人的身份，但不会公布，否则这些人会逃之夭夭。

他话锋一转，质疑张健何以在本地非法进行金钱游戏。

“张健来这里搞这个活动有没有注册？若没注册，怎么会在槟城进行，是不是（民主行动党秘书长兼槟州首席部长）林冠英和（行动党国会领袖）林吉祥在后面呢？”

询及幕后推手涉及政党时，他加以肯定，却卖关子较后透露更多详情。

他也以自身在国外的经验，指该晚宴上出现染发和纹身的情况，是某种要成立黑社会的方式。

“一些新闻照片，显示女性也剃光头和纹身，在一些风化活动中也是如此进行。”

陈志聪声称，槟州警方已接管他的投报，所以，他会在下周前去槟州提供更多详情。

记者询问是否牵涉满星云(Monspace)公司时，沙菲益说，他不敢推测。

“我觉得这间公司在本地注册，若要做这种事，应该不可能。