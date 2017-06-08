名列全球首300所 我国5大学排位上升 国内新闻

（吉隆坡7日讯）根据2018年《QS世界大学排名》，我国5所最佳大学在首300所榜上有名，全部排位上升。

马来亚大学（UM）从原有第133名，上升到114位置，这也是有关排名于2004年推出后，历来最佳成绩。

国民大学（UKM）与理科大学（USM），首次挤进全球首300名，分别排在第230名（上升72个名次）及第264名（上升66个名次）。

排在第270名的博特拉大学（UPM），上升41个位置，排在第229名；工艺大学（UTM）也不遑多让，排在第253名，上升35个位置。

马来西亚国际伊斯兰大学（IIUM）从第601至650区域，跌到第701至750区域；北方大学（UUM）及玛拉工艺大学（UiTM），则处在第701至750及第751至800区域。

英文报《新海峡时报》今日引述QS组织研究总监本苏特的话说，7所马来西亚大学的学术声誉度量改进，显然易见，这些大学整体而言，无论在环球学术社区或全球雇主上，声誉都有改进。

在亚洲，新加坡的南洋理工大学（NTU）及新加坡国立大学（NUS）名列首两名，中国新华大学排在第3名；这3所大学在世界排名上，分别是第11、15及25名。

马大、博大及国大，在亚洲名排第26、45及46。

世界大学名列三甲都属美国的大学，分别是麻省理工学院（MIT），接着是史丹佛大学（SU）、哈佛大学（HU），这也是麻省理工学院第6年居榜首。

美国加州理工学院（CIoT）取代英国剑桥大学（University of Cambridge），排在第4位。