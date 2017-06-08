自驾游穿越东海岸 30队员4天征1711公里路 活动&旅游

标致208GTi俱乐部车队畅游东西大道。

标致车队千里之行正式展开。

标致车队千里之行的路线图。

俱乐部成员在登嘉楼海滨留影。

标致车队在威北CS Euro Auto前留影。

报道/张瀚中 摄影/曾国权

30名标致208GTI发烧友组成车队，连续4天穿越东海岸大城小镇，全程共1711公里的路程。

以俱乐部主席杜振铭为首的这项活动从雪兰莪士迪阿南标致展示中心出发，穿州过县，从雪州老路途经森美兰，彭柔交界的云冰、关丹、瓜拉登嘉楼、吉兰丹的活望生，取道霹雳的宜力、槟城再返回雪兰莪。

单是首日就走了500多公里路，从清晨开始马不停蹄的向目的地关丹前进，途中也在森州的森纳旺及彭亨云冰海滨略做停留，在傍晚时分下榻于关丹。

守望相助

值得一提的是，14辆标致208GTI虽然在大部分都是不算宽阔的旧路段，但是各车以对讲机发挥高度的守望相助精神，顺利地完成即定的目标。

车队的次日从关丹出发，沿途参观宁静的世外桃源林明，享用别具一格的林明面及林明豆花，鲜红的标致车队再继续上路，这一回取道宽阔的彭登大道，终于在入夜时分到达登州的马朗海滨度假村，虽然那里景色宜人，但是往瓜登吃一趟烧烤火锅就需30公里的路程，特别是在豪雨之下更是难行。

山路行驶

第三天，车队依然在大清早出发往东西大道行驶，这一回是九曲十八弯的山路，在大家精诚团结下，车队皆顺利的通过互相照应“割车”，虽然其中一辆车因为转弯处过于倾斜而出了意外，所幸只是车子磨损而人无大碍。

当车队来到活望生的路段时，老天偏偏不做美，雨雾一片虽然凄美，对驾驶员却是大考验，还好大家都顺利的穿过东西大道，于晚上7时许赶到标致在皇后湾广场最后一天的展示会，过后再浩浩荡荡的到槟城游泳公会餐厅享用CS Euro Auto招待的晚餐。

难能可贵的是这一趟的东海岸之旅，CS Euro Auto东主黄先生及高级职员，还有技术人员也随队出发，感受这别开生面的旅程。

这项活动是由标致（Peugeot）208GTi俱乐部主办，CS Euro Auto及ASD Premium有限公司协办，由雪州Setia Alam标致陈列室出发，并在风尘仆仆赶完全程后在原处按下休止符。

技术人员伴随

据该俱乐部主席杜振铭表示，该俱乐部是由标致208GTi车主组成，目前有约60名成员，虽然并非公共假期，但还是有3分1的成员参加。

来自马六甲，现于吉隆坡经商的他续称，这是年前的普吉岛之旅后再次主办的另一项活动。

“通过这项活动，除了让车主互相联系之外，也进一步在标致技术人员的伴随下确定该型车款的性能，从大家的表现中印证了有关引擎的无可匹比。”

8年夺国际最佳引擎奖

CS Euro Auto营业经理李忠信（Brian）表示，标致208GTi的引擎在过去8年来（2008年开始）连续获得国际最佳引擎奖，令人刮目相看。

值得一提的是车队里的吴天恩及蔡桂铃属于情侣档，这对情侣皆各自拥有一辆208GTi，是一等一情有独钟的支持者。

在我国车界素有“公路猎者”的富汉这次也跟着大队出发，并展示其高超的驾驶技术，据知他每周至少两次出现在东海岸至东西大道的公路上“试车”。