新加坡敬“李”之行（十） 城市花园 建利式记录

■陈建利

滨海湾金沙酒店在视觉上给我的震撼，是多年来累计的期盼。但滨海湾花园给我的惊艳，却是当下的即刻浮现 。

新加坡一直都是个花园城市 ，钢骨水泥并不是这里的唯一画面，在绿色的点缀下，更显得漂亮整齐。

而这个滨海湾花园，则是个钢骨水泥与树木的结合体。

从远处就可以看到一幢幢的擎天树丛突破地平线。

这18幢最高达16层楼的擎天树，其实就是外形像大树的钢骨水泥高塔，顿时让人有走入巨人国的错觉。

这些巨树由一条全场128公尺的空中桥连接起来，如果你想鸟瞰城市，就可以走上这座桥，在巨树从中行走，的确是个很好的体验。

说到了晚上，这些巨树还会被灯光粉饰，璀璨地吸引游客。 如果说这是新加坡的新地标，其实一点也不为过。

另外，这里还有两个吸引人的区域，那就是花穹和云雾林。

花穹就像一个温室，把世界各国的花草，都集合在玻璃和钢骨架组成的建筑物内。

喜欢花草的人，肯定不会错过这地方，因为这里的花草的确太鲜艳太引人注目了。

况且在这漂亮宽敞又凉爽的玻璃建筑物内，赏花成了一种赏心悦目的时。

我平常并没什么喜欢花，太太就和我相反，爱花成痴。或许在这环境和太太的感染下，我也渐渐地爱上了花。

我们在这里拍了好多的照片，而且呆的时间最久。接着，我们来到了另一个重点区域，那就是云雾林。

刚踏入这地方，突然觉得周围的空气变得更冷了，好像来到了初冬一般。原来这里有着一个35米高的人造瀑布，倾泻而下的水花，几乎都把整个地方弄的非常潮湿。

我们当然也被潮湿的雾气包围，在酷热的新加坡能有这么冷的感觉，的确非常特别。这里还有类似擎天树丛的空中桥，在瀑布周围环绕着。

我和女友登上这空中桥，最后却因为太潮湿而放弃了继续走下去。不过却已经是个很特别的经验了。

我真的没想过，科技和大自然竟然可以结合得毫无违和感。

我相信其他国家也会模仿类似的园区，但新加坡这一个创始的地标，在我心中，已经是个非常重要的美好的旅游胜地了。

我喜欢新加坡，除了因为对大城市的情有独钟，也因为这里在科技与自然的结合方面做的非常好。

虽然不喜欢当地年轻人崇洋的嘴脸，但李光耀这些年来的努力，已经给了新加坡一个很多国家都无法超越的优势。

我来说，新加坡人是很幸运的，这一路有“李”，还要去埋怨什么呢？（全文完）