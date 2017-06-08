■子优

曾经，在很长的一段时间，我都有根深蒂固的误解。我认为所谓的友情，就是一起吃吃喝喝看电影，共同玩乐娱乐消遣度过时间。说不完的话题，同样爱玩的心，玩不腻的游戏，是维持友情的重要元素。不愿聚在一块儿共饮杯中物者，称不上朋友。可是至今，我方晓得有事找你，没事不烦你，无需经营，基础依然坚硬的，才是真正的友情。

通讯录群里面，想当年那些经常一起出外找吃找喝的，都已经不怎么联络了，大家都各忙各的，忙得连感情都淡了。偶尔在佳节往群里发条祝福简讯，你一条，我一条，然后接龙游戏就接不下去。偶然在街上相遇，彼此已不知该说什么，即使曾几何时，我们曾经废话连篇，什么都能说上一个下午。

反倒是那些鲜少保持联络，也不会故意联系的，感情依然。空闲时，彼此还会相约出来喝个下午茶小聚一会儿，谈谈彼此近况。即使很久不见也丝毫不尴尬，就连感情也似乎如一。我这才发现，原来，真正的友情，是不用维持依然可以保鲜的。吃过多少顿饭，说过多少话，都不是友情的基建。

何谓友情？友情这东西很玄，算起来，投缘与缘份应该都是关键，彼此合眼缘，就处在一起，即使性格不同却也相互吸引。而友谊，并非腻在一起手牵手一起走，而是久处不厌各走各的再聚头；没必要为谣言辩驳，流言蜚语伤害不了，真相在各自心中，你懂我我懂你，无需说出口。

在人生的路上，存在着太多的分岔口。在选择当中，我们彼此总会在交叉路口选择了不同的大道，各自分道扬镳。但，这也许不是坏事，反而是好事。正因如此，方可是可以不执手但一起走过一辈子的老友，谁不过是短暂聚在一头热闹堵截度过的过客。

人脑空间有限，记忆需要筛选，留下值得记住的，忘却不重要的，但友情何尝不是？有些人，留不住，到来过，就好了，不能牵手一起走，但至少我们曾经是朋友。而还在身旁的，且行且珍惜。有缘能相遇，相遇之余还能走下去，不容易，所以很宝贵。