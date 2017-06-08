金瓜芋泥包（RM1.40）--香浓松绵软甜的芋泥搭配金瓜面皮，尝来甜香可口，小朋友和女孩特别爱这款口味。

竹炭黑芝麻包（RM1.40）--一推出就颇受好评的竹炭黑芝麻包，黑芝麻馅料香气盈口，入口软甜且好嚼。

南乳包（RM2.20）--沁香咸甘的南乳包，大块五花肉有着南乳的香气，润口扎实不干涩。

小抹茶咸蛋莲蓉包（RM1.40）--沙沙的咸蛋质地中奔放在甜甜的莲蓉馅中，吃起来顺口不唐突，是非常受饕客欢迎的创意包点。

咖椰包（RM1.40）--店家亲自熬煮的咖椰酱芬芳清香不甜腻，这款经典款的南洋包点销售量极佳。

报道/彭可晶 摄影/曾国权

这是一个关于兄弟情，关于半路出家却成功出线的励志故事。人到中年才转业的包子师傅，用努力用拼劲用诚意把制作包点的手艺从青涩变精湛，把因病离世的弟弟留下来的包子铺延续下去，并让下一代继续传承，让传统与创意包子并行，创出一条属于自己的路。

延续已故弟弟心血

在网络上颇富盛名，是许多公司行号上班族团购时会选择的火红店家，这家隐在槟岛垄尾社区的包子铺，没有华丽的门面，没有高调的宣传，却靠着实实在，遵循传统古法纯手工捏制而成的包子声名远播。老板郑友波与老板娘徐莉莉为延续病故弟弟（小叔）事业而中年转业的故事，也为包子添加了生命力。

把车子开到位于槟岛垄尾大路《多多博彩》旁的小路后，马上转入右边第一条路，走到底，就是这家低调的包子铺。恒常，包子工作坊里，郑家一家几口有默契而安静地揉压着包子面皮，手劲一致，速度不急不缓，寡言的老板郑友波正忙着压面的工序，健谈的老板娘徐莉莉笑着说：“我们都是半路出家，但为了延续已故小叔（老板弟弟）的包子铺，我们就只能勇往直前啦！”

兄转业接手儿加入

原来老板本是从事家具业，《合记包点》则是老板弟弟的心血，他们兄弟情感深厚，1993年创业，老板郑友波和其他兄弟借出资金给弟弟，弟弟感念兄弟帮忙，就把包子铺命名为《合记》，寓意兄弟们合力创立的事业。2003年，弟弟邀请郑友波前来帮忙，隔年弟弟骤逝，郑友波只好接下这盘生意。

“我们夫妻都是门外汉啊，但我们都抱着不能失败的决心，硬着头皮到处讨教学习，最感谢的是我们遇到一位贵人‘火车UNCLE’，他是资深的包子老师傅，我们想知想学的，他都倾囊相授，当然我们也经过了一段难熬的过渡期，不过最后还是掌握了面团对气候温度湿度变化的敏锐度。”

批發延伸网络团购

成功再把《合记》的招牌撑起，原先做传统包点的老板，在年轻有创意的儿子郑詺辰加入团队后，放手让年轻人发挥新创意，小老板研发了创意健康包点，强调使用天然色素制作的小抹茶咸蛋莲蓉包、金瓜芋泥包、福州红糟包、竹炭黑芝麻包等，色彩自然不鲜艳，但却都是诚意之作。

老板娘徐莉莉笑言：“儿子比我们更严谨，他坚持不能偷工减料，不能牺牲品质，一定要用心做到最好，才能满足客人的口味需求。”在儿子与其女友的行销推动下，原本只做批发的《合记》，这一两年把销售通路延伸到“团购”这一块。很多客人透过脸书粉丝专页找到他们。“只要团购数额到一个符合的额度，我们就会亲自送货。”

如今不止上门光顾的客人很多，他们的批发包子网络也远至太平、大山脚、双溪大年，甚至霹雳州实兆远也能买到他们家的包子。“我们其实是来自实兆远的福州人，我们的包子选项里头，福州红糟包就是我们最有家乡味道的包子，从酿制红糟到制作面皮与内馅，都是我们自己制作的呢。”