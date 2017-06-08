美国母亲产后现并发症　与初生儿合照成遗照

美国一对夫妇喜迎二人的爱情结晶品，在医院开心地拍下第一张全家幅，刚分娩的母亲抱着初生儿子温馨合照，却万万想不到这些温馨的合照竟成她生前最后的留影。母亲在诞下麟儿后不幸因并发症离世，其夫经历巨变难忍伤痛，在脸书向亲友公布这晴天霹雳的消息：“我还不能相信这是真的。”

现居路易斯安那州、24岁的蒙图（Jean Luc Montou）与其29岁妻子伯特兰（Sarah Bertrand）上月9日在医院迎接二人的爱子朱利安（Julian）出生，蒙图与妻儿及其与前妻所生的女儿简（Jane）更欢喜地在病房内留影纪念。本来一家人准备回家，与其他亲友分享喜悦，惟不足24小时后伯特兰竟出现产后并发症，发现时已太迟，最终天人永隔。

伯特兰当日突然感到头痛，蒙图称当时他们还身处医院所以并不担心，但慢慢医护人员开始为伯兰特进行心肺复苏，他意识到事态严重，但伯特兰仍因羊水栓塞而不幸离世。

蒙图原来想在脸书与一众亲友分享再为人父的喜悦，可是他辰宣布的却变成伯特兰的死讯。他伤感地留言：“伯特兰喜极而泣，她真的很爱朱利安。我现在仍无法相信这是真的，她感到非常开心，我很挂念她。”

蒙图事后在众筹网站发起筹款，希望帮助其他与他一样两度成为单亲爸爸的男子，至今已筹到逾2.5万美元。