伊朗连环恐袭 12死43伤IS认责 国际新闻

（德黑兰7日综合电）伊朗周二罕有地发生连环袭击案，4名枪手周三早上闯入国会向人开枪，与此同时2名持械男子，闯入前最高精神领袖柯梅尼位于德黑兰南部的陵墓，并向途人开枪。4枪手与警方在国会持续了约5小时的对峙后，一名枪手在国会内引爆炸弹自杀,另3名枪手被伏诛；而柯梅尼陵墓稍后亦传出爆炸，事因其中一名男子引爆身上炸药，而另一人则当场被击毙。两起事件合共造成12人死亡，43人受伤。

伊朗半官方法斯通讯社（Fars）报道，极端伊斯兰教组织“伊斯兰国”（IS）承认责任，为组织首度承认在当地施袭。

伊朗国营电视台报道，闯入国会的4枪手中有两人持AK47步枪，另一人则以手枪行凶。一名身在现场，但拒绝透露姓名的记者表示：“枪击发生时我身在国会，大家都又惊又怕，其后我看到两个人开枪乱射一通。”英国传媒引述目击者消息指，事件已经完结，大批安全部队进驻国会大楼内外戒备；惟另有传媒报道，枪手在国会内挟持最少4名人质。

在国会发生枪击案同时，2名武装分子、包括一名自杀式人弹，到约19公里外的柯梅尼陵墓外发动攻击，多人中枪受伤。其中一名警卫被杀，一名袭击者其后引爆身上炸弹自杀。另一名武装分子则被警方击毙。暂时未知行凶者动机，但半官方法斯通讯社（Fars）形容，武装分子攻击国会前，明显经过预先策划。