商场偷窥男被殴不治案 警再扣人急晤2男 北马新闻

(亚罗士打7日讯)商场偷窥男被殴不治案，哥打士打县警方再扣查1名20余岁巫裔男子，并急晤2名巫裔男子协助案件调查！

哥打士打县警区主任莫哈末罗兹周三在记者会上冀望认识该2名男子的民众，能提供情报给警方。2名男子也受促自动现身，协助警方调查该宗发生在5月28日的谋杀案。

他说，上述2名被追缉的巫裔男子分别为穆哈默达哈林(29岁)，来自吉打港口城市花园及来自槟城的30岁的莫哈末艾曼(BOY)。

他指出，截至目前警方已逮捕了5男1女助查，调查报告已呈检察署决定后续行动，若副检察司允许警方继续展开进一步调查，警方还有5天延长扣留期。

31岁死者莫哈末费苏被指于5月28日下午约4时，潜入米都某商场女厕企图对一名如厕的女子不轨，结果被该名女子发现并惊动了商场公众及店员，结果莫哈末费苏被众人围殴至重伤入院，并于5月30日中午宣告不治。警方援引刑事法典第302项谋杀条文调查此案。

利器刺伤女友 男嫌犯落网

另一方面，日前一宗不甘心女友提分手而以利器刺伤女友的23岁男嫌犯已落网！

哥打士打县警区主任莫哈末罗兹指出，警方于周三中午12时，在米都卜甘拉布斯里哥米郎酒店前面逮捕了23岁男嫌犯。警方援引刑事法典第326条文调查此案，干案凶器暂未起获。

这起情海翻波案是于周一(5日)晚7时，在亚罗士打拿督坤巴路瑟林迪园发生，23岁女受害者向男嫌犯提出分手，男嫌犯因无法接受，以利器多次刺向女方腹部，以致女方血流如注送院急救。

女受害者目前情况稳定，只是失血过多身体虚弱，必须留院观察。

成立“爆竹”特工

哥打士打县警方将成立“爆竹”特工，严厉对付非法兜售或燃放烟花爆竹的民众及商家！

哥打士打县警区主任莫哈末罗兹表示，任何商家或民众若未经警方批准，私下非法兜售或燃放烟花爆竹将在1958年腐蚀性物质及爆炸物或危险武器第8条文(1988年修正法令)下受到对付。

他说，目前只获得警方允许售卖及燃放的只有2款，即:抛在地上的Pop-Pop炮，以及大地花开(Happy Boom)，不过商家必须事先向警方申请售卖准证。

另外，莫哈末罗兹周三下午，与哥打士打县交警组主任蔡尚林等在警察局外派发400份的牛肉粥予民众。