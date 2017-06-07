卡立：IS视为“圣战月” 斋戒月反恐不松懈 国内新闻

（吉隆坡7日讯）全国总警长丹斯里卡立揭露，“伊斯兰国”（IS）恐怖组织视斋戒月为“圣战月”，但大马警方不会放松打击恐怖组织的任务，仍会加紧人手搜集情报。

他说，这个恐怖组织将斋戒月视为“圣战月”，因此才会在世界各地发动战争与谋杀的行动。

他补充，大马警方必须做好准备，以便迅速打击“伊斯兰国”成员的阴谋。

他星期三出席内政部与警队的开斋活动时，这样致词表示。

他认为，斋戒月应该是充满神圣及庄严，是全球穆斯林所期待的月份。

“但是，在这个这个神圣的月份，却被‘伊斯兰国’恐怖组织所玷污，视斋戒月为‘圣战月’，一个发动战争的月份，因而向平民发动战争以及谋杀，以换取‘上天堂’的门票。”

卡立说，大马警队必须做好准备，以打击“伊斯兰国”组织可能会对我国发动的阴谋。

他说，警队也会确保所有警员，都不会遭“伊斯兰国”恐怖组织的思想主义影响。警方将提高戒备，确保国家与公众的安全。

较早时，他感谢副相邀请警方出席这项开斋晚宴，他也表示，警方在斋戒月期间，仍会加强反恐的任务，并加派人手搜集情报、防范及巡逻等。

里弗兹：警方提升警戒

另一方面，全国警察政治部拿督斯里弗兹说，随着近期内世界各地发生“伊斯兰国”恐怖组织的恐袭行动后，大马警方已提升警戒，并监视国内任何可疑分子及活动。

他指尽管大马籍“伊斯兰国”恐怖组织成员莫哈末万迪已在叙利亚死亡，但仍有部分支持该恐怖组织的人在国内，警方除了加强防范，也监控社交媒体的消息，以及时打击这个恐怖组织的阴谋。

他说，若民众发现社交媒体或即时通讯软件中，发现疑似“伊斯兰国”恐怖组织的宣传言论、广告或可疑分子，应马上报警，让警方及时掌握更多在社交媒体中支持“伊斯兰国”恐怖组织的人。