【健身有道】 运动健身隐形6好处

许多人每天都通过有氧运动来锻练肌肉、保持骨骼强壮、改善呼吸、美体瘦身。其实，除了强健身体，运动锻练还有其它额外的功效，在许多方面有益于心理健康。

不管你的年龄或锻练强度如何，运动健身对大脑和精神都有一些真正的好处。再加上身体的受益，如获得安适感与灵活性，运动可让身心两方面都处于最佳状态。如果你的锻练计划已经推迟了几个月，下面这6个令人鼓舞的理由或可让你冲破障碍、投入健身。

{1}解除压力：

在办公室度过了紧张的一天？快步走走，爬5到10分钟楼梯，或练习深呼吸，你会立即感觉更好。运动会让人体释放负责调节应激的荷尔蒙和神经递质去甲肾上腺素。你对健身越着迷，你的大脑对压力的反应越好。

{2}促进快乐化学物分泌：

对胖人来说，运动锻炼出一身大汗可能很困难，但这番努力终会获得回报。当你锻炼时，身体会释出与快乐相关的内啡肽。长远来看，时常运动甚至可以消除抑郁和焦虑的症状。

要感受到积极的效果，你不必成为健身狂人。进行简单的锻练，如步行、慢跑、游泳和骑自行车，就可以帮助身体释出足够的内啡肽，让你保持好心情，运动是抗抑郁的最佳天然途径之一。

{3}防止认知力衰退：

随着年龄增长，大脑可能会变得迟钝。现有的脑细胞开始更快地萎缩，新细胞的生长也减缓，这都可能导致记忆力下降，更严重的情况下，还会引发阿尔茨海默症。

随着脑细胞健康恶化，神经元会丧失记忆能力，导致认知力下降。运动健身则可促进大脑化学物质的生成，通过减缓组织的老化来保护神经元。这也减缓了海马体的退化——海马体是与认知力关系最密切的区域。因此，进行体育锻炼的人，其记忆力和思维能力要优于不锻炼的人。

{4}提升自信：

这不是秘密，运动有助于燃烧脂肪、调谐肌肉，而同时它也改善体态，往往使人感觉、也看起来更加自信。运动有助于提升自尊和信心，让人容光焕发。

{5}强化记忆：

运动健身可提高大脑学习新事物的能力，让你更快地记住新知识。如前所述，定期做运动有助于促进与学习记忆相关的海马体生成新细胞。通过运动来促生神经细胞，对儿童和成人而言都是健康的途径。跑步和骑自行车堪称改善记忆、记住词汇的两种最佳锻炼方式。

{6}控制瘾好：

人会对很多习惯或物质（如药品）形成瘾好，而运动也会让你欲罢不能。只是，它是一种奇迹般的“药品”，可以帮助你抵御各种有害的瘾好。体育锻练中，大脑会释放一种叫做多巴胺的化学物质，对负责满足感的大脑区域产生影响。事实上，我们对食物、药品、性和酒精的渴求多是多巴胺失衡的结果。运动则有助于平衡大脑中的多巴胺水平。