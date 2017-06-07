【健康提醒】错误洗头或“洗”出病来

天天洗头好不好？多久洗一次才好？洗头这个简单的生活小事，处理不当反而会惹来疾病。

忌{1}：洗头时用指甲挠头皮

指甲中有许多细菌，一旦娇嫩的头皮被抓破，容易诱发感染。抹洗发水时要用指腹轻轻推头皮，既去污又活血。

忌{2}：护发素涂在发根

由于洗发时头发毛囊打开，护发素涂在发根上，其中的化学物质容易渗入并堵塞毛囊。建议先理顺头发，沿耳朵附近往发尖方向涂抹发梢，一定不要让护发素碰到头皮。

忌{3}：湿着头发睡觉

头发湿的时候毛鳞片张开，此时头发很娇弱，不耐摩擦。如果在头发半湿半干的状态下睡觉，会导致角质层变薄，令头发变得干燥。

忌{4}：不梳头直接洗

“皮之不存毛将焉附”，头皮对于头发来说非常重要。洗头前，先用蘸湿的梳子梳头，令附着头皮的污垢和灰尘浮于表面，才能同时洗净头皮和头发。为避免伤到头皮，建议使用宽齿缝、圆头的梳子。

忌{5}：洗完头马上外出

研究发现，头发受到的紫外线辐射量是脸部的两倍以上，紫外线会令毛鳞片变薄、剥落，洗完头马上外出，紫外线容易导致断发、分叉。若外出，最好撑伞或戴顶帽子防紫外线。

◆天天洗头好不好？

有的人天天洗澡、洗头，有的人隔3天洗一次，还有的能撑上一星期才勉强洗一次。实际上，天天洗发，能保持发质的清洁和健康，使头发秀美柔顺。可现实中，很多人对天天洗发都存在错误的认识，认为天天洗发是百害而无一利。

不用担心天天洗发会将头发上的油脂洗掉，使头发变得干燥、枯黄和蓬乱。皮脂腺每天都在持续不断地分泌油脂，所以，如果是正常的头发清洗，不但不会损伤头发，还能刺激皮脂腺的正常分泌，维持和调节皮脂的平衡，使头发富有光泽和弹性。

◆多久洗一次头发最好？

每个人应根据自己的发质，以及气候和活动空间的不同，选择每周的洗头次数。人体头部约有10万根毛发，每一根毛发的毛囊根部都与皮脂腺紧密相连，皮脂腺不断地分泌皮脂。

油性发质 ：

如果在热天或油性发质者，由于皮脂排泄旺盛，头发油腻厚重凝聚，容易打结，不柔顺，因此热季和油性发质者，应每天洗发1次，才能保证头发的清洁与健康。

中性或干性发质 ：

清洁头发的频率可调整为每周4～5次。如气温升高或经常在户外运动者，头发容易受到强烈的紫外线和空气中粉尘的刺激，为避免发质受损，也宜每天洗头。