【健康隐忧】 女人太瘦 有哪些危害？

当减肥成为了现代女性生活的主题曲的时候，当越来越多的女性在追求所谓的骨感美的时候，其实太瘦并未见得是一件好事，太瘦也会给人体的健康带来一些不好的影响。

1.胃下垂：

不要再羡慕你身边那个总是一吃就饱，几口米饭就能应付一顿午餐的女同事了，只有她自己明白，她的胃每天在经受着多么大的折磨：食欲不振，还总是感觉胀气、胀痛。如果为此去做一次令人痛不欲生的胃镜检查，那诊断结果可能是：胃下垂。是的，当人体过分消瘦时，身体内腹壁松弛、腹肌薄弱，导致悬吊、固定胃位置的肌肉和韧带松弛无力，腹压下降，于是整个胃的生理位置就降低、胃蠕动减弱，从而引发胃下垂。

2.胆结石：

我们的胆汁是由肝脏分泌的，其中含有胆固醇、胆盐、钙和卵磷脂等，它们之间保持着一定的比例。过于消瘦的人一般热量摄入不足，所以沉淀在身体组织中的脂肪就加速消耗，胆固醇也随之移动，导致其在胆汁中的含量增加，胆汁因而变得黏稠，析出结晶并沉淀下来形成结石。

3.子宫脱垂：

没有了足够量的脂肪的保护，子宫容易从正常位置沿阴道下降，子宫颈下垂，甚至脱出于阴道口外，就形成我们谈及色变的子宫脱垂，严重的还可能导致宫颈口感染，甚至宫颈炎。

4.不孕：

女性的体脂百分比至少要达到17%，才能维持正常的月经周期和性欲水平，这也是她们将来能够健康怀孕、分娩及哺乳的最低脂肪标准。因为，脂肪组织能将肾上腺皮质所提供的原材料加工转变为雌激素，是体内除卵巢以外制造雌激素的重要场所。体内脂肪过少，雌激素的合成及其在血液内的浓度水平就会受到影响，导致雌激素水平处于不足状态，而这一水平正是影响女性生育能力的关键标准之一。

5.骨质疏松：

体瘦的女性髋骨骨折发生率比标准体重的女性高1倍以上。这还是由于过瘦的人体内雌激素水平不足，影响钙与骨结合，无法维持正常的骨密度，因此容易出现骨质疏松、发生骨折。

6.贫血：

过于消瘦者普遍存在营养摄入不均衡的问题，铁、叶酸、维生素B12等造血物质本身就摄入不足；由于吃得少，基础代谢率也比常人要低，因此肠胃运动较慢、胃酸分泌较少，影响营养物质吸收。这些都是造成贫血的主要原因。另外，营养不良则身体免疫力降低，还容易出现继发性贫血。

7.血尿：

我们的肾脏由一层致密的结缔组织包裹着。过于消瘦的人，体内脂肪含量不足，导致这层结缔组织变松弛，肌力减弱，无法给肾脏提供可依托的外在肌肉保护。所以，肾脏容易下垂并导致内部静脉血渗出，出现血尿，还常伴有腰部酸痛。

8.十二指肠瘀滞：

这种疾病你也许并不熟悉，但你的瘦，或许正是导致它的罪魁祸首。十二指肠横段位于腹膜后，是消化道中最固定的部分。过于消瘦的人，其肠系膜和后腹膜脂肪稀少，内脏下垂，无形中缩小了脊椎与肠系膜上动脉近端部分之间的空隙，致使十二指肠遭受压迫。于是吃下去的东西难以消化，表现出腹部饱胀不适，伴有疼痛或饭后呕吐。呕吐物含胆汁和所吃食物，症状呈间歇性反复发作。

9.记忆衰退：

大脑工作的主要动力来源于脂肪，它能刺激大脑，加速大脑处理信息的能力，增强短期与长期记忆。

消瘦的人体内脂肪摄入量和存贮量不足，机体营养匮乏，这种营养缺乏使脑细胞受损严重，将直接影响记忆力，于是我们变得越来越健忘了。

10.脱发：

人发的主要成分是一种被称为鱼朊的蛋白质和锌、铁、铜等微量元素。对身体过瘦的人来说，体内脂肪和蛋白质均供应不足，因此头发频繁脱落，发色也逐渐失去光泽。

所以女性切不可一味地减肥，要瘦得健康，而非瘦得病态，一定要多锻炼身体。