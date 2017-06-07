世界锺灵校友嘉年华会18日举行 料5千校友参与其盛 北马新闻

（槟城7日讯）第49届世界锺灵校友嘉年华会将于本月18日晚上，在槟城锺灵国中大操场举行百年校庆及嘉年华会联合闭幕晚宴，约有5000校友参加。

林嘉水：17日办世纪跑

校友会会长拿督林嘉水披露，在6月17日上午6时30分，约有130位各年纪与单位的校友集合在中路槟城阅书报社后，在校友的皮卡车队护送下于7时开跑。这世纪跑的行程将途经安顺路转入霹雳路，再转入柑仔园一路朝向亚依淡方向慢跑到锺灵国中，预计7时45分抵达。

“世纪跑”队伍抵达母校后将举行升旗礼与开幕仪式，过后将进行嘉年华会开幕大游行，由校前朝亚依淡纪念碑方向到交通圈后转回学校。他说，开幕游行约有1500人参与，这包括来自世界各地的老中青校友与锺灵三校在籍学生组成的铜乐队，旗队及各制服团体，另有一部露天双层观光巴士同行。

至于在校内也举行百年校庆义卖会、兵兵友谊赛、学术展、世界锺灵校友艺术家邀请展、世界锺友邮票展、紫砂名家作品展等等。

“6月18日锺灵童军兄弟队将联合在校友会，于8时30分至中午12时在古迹区举办‘古迹寻宝游戏’活动，报名费每队120令吉，参加队伍将获两本具收藏价值的‘锺灵护照’，让参赛队伍收集各站的独特盖章”。

校友会也安排槟城古迹区半日游供国外校友参加，时间是上午9时至下午3时，每人收费100令吉包午餐，让校友们回忆当年的点点滴滴，并见证槟城发展。

吁开车者避开相关路段

第49届世界锺灵校友嘉年华会筹委会交通主任郭家源呼吁驾车人士，于本月17日早上6时30分至10时，以及18日傍晚6时30分至晚上8时30分，尽可能避开州清真寺路通往阿依淡路一带，以免造成严重堵塞。他吁请参与盛会的锺灵校友，可响应共车计划或乘搭“Grab Car”，以减少车流量。活动当天，参与者只要在“Grab Car”召车软件上输入“grabtoclhs”即可获8令吉折扣。

17日活动当天的校友，可将车辆停在锺灵独中、锺灵中学礼堂及食堂前、中华小学及槟州清真寺，而18日的闭幕晚宴车辆则可停在锺灵独中、中华小学、工艺学院及韩江。不过，17日当天将车停在槟州清真寺的校友必须在下午4时前离开，以免影响到祈祷活动。

他补充，为顾及年迈及行动不便的校友，筹委会也将在闭幕晚宴当天设定两个特别的接送点。

72高一/74高中毕业同学 捐15万充大蓝图计划基金

鍾灵72高一/74高中毕业同学今日移交15万令吉予董事会充作大蓝图计划发展基金，由主席庄国才移交予董事长拿督郭显荣接领。

庄国才：心中只有锺灵

该届同学会主席庄国才表示，虽然是槟城锺灵国民型中学的毕业生，但他们的心中只有锺灵两个字，不管是槟城锺灵国中、锺灵独中或北海锺灵国中的发展，都一样支持！

“各届锺灵董事会在锺灵创校后的一百年期间，为了锺灵的发展所做出的努力与贡献是有目共睹的。尤其在这几十年间，由一所学校发展到目前的全国闻名的三所中学。我们深知董事会要维持与发展三所锺灵确实不易，尤其在我国极不平等的教育政策之下。”

“最近因为锺灵发展大蓝图的计划，引起了坊间校友之间不少议论，有些甚至恶意中伤，使我们这一群锺灵校友感到十分痛心。”

“细心读过了董事会与校友会总会在3月23日所发出的‘告全体锺灵人书’一文，了解了锺灵发展大蓝图的来龙去脉，我们1972年高一/ 1974年高中毕业同学会支持董事会的发展计划，为锺灵的未来发展尽一点力量！爱吾锺灵！”

郭显荣：校友成最珍贵资产

郭显荣则指，锺灵声名远播，并不是因为它拥有雄伟的建筑，宽阔的校园，而是她拥有广大热爱母校的校友们。“校友已成为锺灵最珍贵的资产，校友们不但常给学校提供宝贵专业意见，也慷慨捐建无数硬体设备，使万千学弟们能够在优美的校园中学习，成为文武兼备的社会栋梁”。

他说，1972/74年同学既是最典型的模范，因为他们一直以来关心母校发展，是同学会里其中一组最忠实、慷慨的资助者。这次捐献15万令吉资助大蓝图发展计划，使母校受益良多，也产生抛砖引玉效果。在场主席见证者，包括董事会总务胡万奔。