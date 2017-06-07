农青社以菇养家计划 赞助菇包予弱势群体 北马新闻

（槟城7日讯）为协助弱势群体迈向更好的生活，马来西亚青年农民合作社（农青社）首次在槟州推出“以菇养家-爱心慈善计划”，赞助4000个平菇（俗称鲍鱼菇）菇包，即日起公开让州内低收入群体，或想创业的年轻人申请免费获取菇包，学习种植技术，并透过售卖平菇增加收入。

农青社董事林瑞木周三召开记者会时指出，这项计划将赞助10户家庭或个人，即每位申请者可获得400个菇包，预计可在两个月的收成期间，获取大约1400令吉的额外收入。该社也将提供有关培训，包括种植技术、处理收成的方式、包装、市场行销策略等。

也是马青丹绒区区团团长的他表示，这项计划除了协助低收入群体掌握种植技术、增加收入，也可透过逐步实现年轻人创业的梦想。因此，他鼓励单亲妈妈、残疾人士、社会福利中心等踊跃申请。他补充，由于种植400个菇包需要宽敞以及空气流通的地方，若申请者没有如此宽大的空间，也可商量，获取少量的菇包。

林瑞木强调，现今全球人口迅速增长，各国对粮食的需求也节节上升，我国官方数据显示，国外对我国各种菇类的需求日益增加，因此，这是种植平菇的良机。目前，我国主要出口菇类至美国、巴西和新加坡。

我国出口菇类的数额从2000年的1200万令吉，提升至2010年的6700万令吉，预计2020年会达至3亿令吉。他也呼吁更多年轻人加入农青社，成为社员，共同参与农业发展，培养对农业的兴趣。

这项分发活动将于下周开始，欲知详情可联系林瑞木（0174731297 / sblim81@yahoo.com），或农青社槟州联委会主席王瀚民（0124937158 / han.beng.ong@gmail.com）。

出席记者会者，包括王瀚民、马青升旗山区团团长黄振畅、大山脚区团团长尤沈峻、丹绒区会财政林元芳，以及马华光大工作队队长陈宣锝。