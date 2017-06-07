【庙会风波吹不停】转达宗联委心声予同僚 黄汉伟：集思广益再做决定

（槟城7日讯）庙会风波吹不停，槟州首长政治秘书黄汉伟强调，会将槟各姓氏宗联委的“心声”，转达给所有政府同僚了解，包括首长林冠英。

庙会是槟州一年一度的新春活动盛事，2017年新春庙会更获逾20万人次参与、规模庞大。这项由州政府支持、民间团体高度参与的活动，近来却风波不息。续槟各姓氏宗联委周二召开记者会，要求州政府尽速回复有关名英祠位于爱情巷的产业的归还进展，还有是否继续支持宗联委统筹2018年度庙会后，州政府仍未表态。

黄汉伟周三接受《光华日报》访问，直说6月2日宗联委上呈财务报告后，双方进行了为时逾1小时的闭门谈话。“我听了他们的心声，但暂时没什么可评论。我会将他们心声，转达所有政府议员同僚，让他们知道。”

他在记者追问，会否将谈话内容转达给首长林冠英时回说：“首长也是议员，这是当然的。”

他也解释，本身在会面后要求宗联委“静待佳音”，是因州政府做事，向来都需集体决策。因此，有必要将谈话，告知议员、行政议员和首长，大家再集思广益，做出决定。他也补充，过往本身担任庙会大会主席时，一般上筹备工作都在是年8月才开始。因此，目前尚有时间，宗联委无需过分紧张。

他强调，州政府每年举办多项文化节庆活动，一个新春就从庙会、天公诞到元宵节，都有庆典。加上威省或许也有活动，所以有必要给时间州政府开会，众人一致协调时间和内容，避免撞期等。

“我想，广大民众对这些纷争没有多大兴趣。槟民关心的，往往是明年庙会会以怎样的形式举办，内容才是关键。”

他说，宗联委应给时间州政府，讨论一下新一年庙会方向，一切再作决定，弥补双方的沟通差距。

黄泉安放话 不停笔续提问

另外，一文卷起千层浪的日落洞国会议员黄泉安，不因宗联委书面回应其3道提问后，便停笔。相反，他认为宗联委的回应有点支吾以对，本身会继续通过专栏“问责立公信”。

黄泉安目前身在国外。他通过简讯回应记者，本身会通过其在本报言论版《异言堂》，以“摆渡人的歌”为题的专栏，回应宗联委。

黄泉安于5月27日在专栏撰写以“张三李四见肥肉、庙会不闹难喧天？”为题的文章，批评宗联委同时，提出3道问题。宗联委则于周二记者会上，发出书面回复。