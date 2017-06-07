曹观友：售再循环物品收入 近4万存入PBT户头 北马新闻

（槟城7日讯）从去年6月至今，槟州地方政府收集后售出的再循环物品，共获3万9538令吉75仙，这些收入将存入槟州地方政府（PBT）的户头。

槟州地方政府委员会主席曹观友于周三发文告，针对报章于6月5日刊登的一则再循环垃圾新闻，做出回应。文告中提及，居民可选择将已分类的可回收垃圾送往再循环中心，以转卖给予合法营业的回收商，或将已分类垃圾放在垃圾桶旁，待市政厅或市政局于每周六回收。

他指出，这是为确保当地居民或居民协会，可拥有其他收入进行当地活动，二来提高醒觉减少垃圾与有效分类垃圾活动。文告中指出，槟岛市政厅（MBPP）与威省市政局（MPSP）只在每周六在住宅区收集再循环垃圾，并置放在威省9处垃圾清理站，而市政厅则在日落洞垃圾站。收集到的再循环物品的残渣，将售卖给已遴选的代理。

他提及，从去年6月至今，槟州两个地方政府售出的再循环物品，共获3万9538令吉75仙，分别是威省市政局获1万3938令吉40仙，槟岛市政厅获2万5600令吉35仙。他说，这些收入都存入槟州地方政府（PBT）的户头。根据州政府规定的垃圾分类有两种，即废弃物与可再循环物品，其中收到最多垃圾的是塑料袋与纸张。

他重申，槟州地方政府鼓励人民将可回收垃圾转给卖给有合法执照的再循环中心。