欲在国内飞行 外国机师须训练10小时 国内新闻

（布城7日讯）交通部长拿督斯里廖中莱表示，内阁同意强制所有驾驶民航、私人飞机和直升机的机师，在国内飞行前，必须要接受10小时的训练，以适应我国的地理环境与气候。

他说，现在很多外国的直升机机师，没有经过本地培训，这会造成意外，去年5月5日在砂拉越发生的直升机坠毁案就是一个例子。

“他（机师）不了解砂拉越的气候，以致发生情况时，他没有办法第一时间离开飞行方向直闯降雨区，造成不幸的意外。”

他说，很多聘请外国直升机师都是属于临时性，“例如大选及州际选举，尤其是沙巴及砂拉越需要大量的直升机外国机师，这些地区都需要直升机。”

他也说，这项措施将会在大选期间执行。

廖中莱也在今天向内阁提呈5月5日期间砂拉越直升机坠毁导致6人死亡的报告，并表示会尽快向家属通知有关报告的内容。

这架载有6人的直升机于去年5月5日从砂拉越木中飞往古晋的途中失联，较后于隔日在斯里阿曼发现直升机残骸，机上乘客包括种植及原產业部副部长兼大港国会议员拿督诺丽雅、其丈夫阿斯慕尼、江沙国会议员旺莫哈末凯里尔、原产业部秘书长拿督孙达兰、私人保镖阿末苏比里及机师鲁道夫雷格斯拉格。

他今天受询时说，报告其中一项建议是要外国的直升机机师，必须经过10小时的培训，以掌握地形气候其他的航空领域情况，才能在本地飞行。

卡塔尔断交课题不影响我航空

巴林、沙地、阿拉伯联合酋长国、埃及和也门等中东国家陆续宣布与卡塔尔断交引起国际关注，交通部长拿督斯里廖中莱表示，内阁今天也讨论此事，但认为此事不会影响我国与中东的关系，也不会对我国的航空往来造成影响。

他说，中东国家与卡达尔断交的课题是他们的内部问题，我国目前尚未接获正式通知有关断交的缘由。

“各国都关注这项进展，我们必须了解问题根源在哪里，众说纷纭，我们不便猜测，最好是直接了解情况。”

他声明，这是国家的外交关系问题，并非与安全课题有关。