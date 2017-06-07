协商委派最有胜算候选人 槟希联要夺巫统10州席 北马新闻

报道：张思倩

（槟城7日讯）槟州希联在来届大选不会“自相残杀”，土团党、公正党和诚信党要协商委派最有胜算候选人，以拿下巫统现有的10个州议席为目标。

下届大选，槟希联不只要保住原有的29个州议席，还要攻破巫统的10席。之前，在土团党和行动党的会面，土团党槟州主席马祖基也放话，土团党要出战巫统的10个议席，要取代巫统，巩固槟希联执政权。巫统10个议席为峇六拜、直落巴巷、柏淡、双溪赖、柏玛当布浪岸、本那牙、双溪亚齐、槟榔东海、浮罗勿洞和直落斗哇。

黄汉伟：谈判空间较大

行动党槟州组织秘书黄汉伟接受本报访问时表示，巫统的10个席位对希联来说，谈判空间比较大，而且会有变数。至于29个希联已胜出的议席，他则指会保持原状。“一般逻辑上，已胜出的议席，谈判空间都会相对比较低”。

另外，本报在电访马祖基时，他也作出同样的回应，他说槟希联在10个巫统选区的谈判空间会比已胜出的29个席位，来得更大。马祖基也解释，已胜出的29个议席并非没有谈判的余地，只是空间比较小，除非交换选区。

无论是黄汉伟还是马祖基，他俩都表示槟希联尚未进行议席谈判，但他们都相信槟希联谈得来。马祖基也提及，希联于下届大选，每个选区都只有一个最有胜算的候选人，希联候选人绝不“重叠”。

马祖基：最强来自土团党

马祖基坦诚，土团党有意上阵的10个巫统选区，大部分席位是与公正党“重叠”，一些甚至是公正党在之前才输掉几百票的选区。惟，他相信土团党和公正党能在希联最高理事会协商，希联最终的目标就是委派一名最能突围的候选人。“依据目前政局，最能强攻巫统选区的候选人是来自土团党。”

他透露，曾与公正党私下聊天时聊起有关议席分配，以及表明土团党的立场。对此，他相信土团党与公正党还是可以谈，毕竟他们的目标一致，希联需要巩固槟州政权，就是夺下巫统的席位。

与此同时，马祖基也指，除了公正党，土团党也会与诚信党协商。但，依据目前看来，诚信党应该会上阵伊党胜出的议席，即柏玛当巴西。目前，诚信党已开始在柏马当巴西走动。

放眼攻下 3 国席

槟州希联也要夺下巫统于槟州的3个国会议席，即浮罗山背、打西汝咯和甲抛峇底。

黄汉伟说，土团党、公正党和诚信党都皆有谈判空间，大家目标一致，就是要攻破巫统强区。大家都需要配合，国、州要派出哪个政党候选人，只要一攻破，就是为希联加分，尤其能再贡献3个国会议席。

他也说，希联在下届大选可能无法取得全国过半的国会议席，但如果能拿下100个国席，沙巴与砂拉越就可能倒戈相向。假设希联拥有100个国席，国阵拥有122个国席，届时国会投票的版图就会不一样了。

他提及，希联在上届大选无法派出强人上阵巫统选区，但这次希联4大巨头包括槟首长兼行动党秘书长林冠英、公正党全国主席拿督斯里旺阿兹莎、诚信党全国主席莫哈末沙布和前首相兼土团党顾问敦马哈迪都在北马，预料会掀起不一样的浪潮。

相信土团党能扩展到威北

他说，马哈迪与儿子拿督斯里慕克里的大本营就在吉打，相信土团党力量能扩展到威北，动摇巫统在威北的2个国席，即打西汝咯和甲抛峇底。他相信一旦凝聚力量，掀起的政治狂风会比2008和2013年大选更强。