自驾游澳洲撞露营拖车 狮城一家四口1死3伤 国际新闻

（新加坡7日讯）狮城一家4口自驾休旅车游澳洲柏斯，不知何故迎面撞上露营拖车酿悲剧，出动直升机到场救援，妻儿3人逃过一劫，却亲眼目睹40岁爸爸惨死！

40岁狮城爸爸陈耀良自驾休旅车，载着40岁妻子颜丽燕、10岁儿子和6岁女儿游西澳柏斯，岂料却在当地时间周一中午12时40分，在印度洋公路遇惨祸。

西澳警方告诉记者，狮城家庭乘坐的灰色霍顿（Holden）休旅车当时往北行驶，在莱奇角以南10公里处，迎面撞上南下的一辆红色三菱轿车，该轿车当时还拖着一辆露营拖车。

警方证实，休旅车的40岁男司机当场宣告不治，车上其他人逃过鬼门关，没有生命危险。

现场画面显示，到场施救的不仅有消防车和至少4辆救护车，当局还出动救援直升机，相信是为了在最短时间内将伤者送往医院急救。

当地媒体指出，出动直升机进行救援是因为有目击者发现有人受困涉事车辆中。

目击者也形容，当时的场面仿佛是经历了一张杀戮般惨不忍睹。

受影响路段事后关闭长达6小时，当地警方正在调查这起事故。

妻子情况稳定，儿女分隔在不同医院留医。

颜丽燕与儿女倆原本连同露营拖车司机被送往60公里外的君达乐医院，但据悉，颜丽燕和露营拖车司机已被转往皇家柏斯医院。

医院发言人告诉记者，她目前情况稳定。

但儿女倆则被转往玛格丽特公主儿童医院，与母亲分隔两家医院。