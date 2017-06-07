“我或依沙只一人留FGV” 查卡利亚要股东二选一 国内新闻

（吉隆坡7日讯）受勒令休假的环球创投控股公司（FGV）总裁兼总执行长拿督查卡利亚放话，要求股东在他与公司主席丹斯里依沙沙末之间择其一。

他强调，他与依沙之间，只能有一人留在环球创投。

他昨天受勒令休假后，接受英文报《星报》访问时说，在当前环境下，他无法留在环球创投工作，所以，股东必须要决定，不是依沙走，便是他走。

他也呼吁反贪污委员会调查环球创投所有的舞弊指控，包括所有合约背后的单位。

他指出，从去年4月上任以来，他成功为公司止血，转亏为盈，主要是大幅削减开支之故。

他说，公司去年大减1亿3000万令吉的开支，让公司在最新季度中获得小盈利。

查卡利亚也透露，公司最近三次的董事局会议，并没通知他出席，导致他无法在会议上捍卫自己。

他说，在他担任总裁与总执行长期间，他与依沙就公司的管理方式有不同意见。

他指出，两人的矛盾，起于他从内部擢升一人出任种植部主管，而依沙属意他人。

他说，董事局至少有两次推翻他的决定，注资到非种植的领域。

昨日，依沙沙末宣布，查卡利亚与另3名高层必须告假，以让路给公司内部稽查Delima Oil Products私人有限公司的账目。

Delima Oil Products公司（简称DOP）乃是环球创投的子公司，过去20年跟一家阿富汗公司Safitex有棕油交易。但Safitex最近陷入财务困难，而延迟向DOP付款。

不过，查卡利亚却质疑，董事局勒令他告假，是因为他阻止了数宗“荒谬”投资。