非法接触范迪克 圣徒怒了要告红军 体育新闻

(伦敦7日综合电)利物浦没有正式提出报价，而私下与范迪克接触，惹怒了南安普顿，圣徒如今准备将“红军”罪行上告英超委员会！

英国广播公司(BBC)周二报道指出，若不是各大媒体将范迪克同意加盟利物浦的消息曝光，估计南安普顿还被蒙在鼓里，因为红军并没有提出报价，圣徒高层认为利物浦非法接触球员本人，干扰了球员的判断。

据了解，范迪克愿加盟利物浦主要是因为克洛普的存在，范迪克欣赏“渣叔”的执教风格。对此，克洛普在私下和范迪克进行了接触，并成功说服这位荷兰中卫今夏若离开南安普顿，便加盟利物浦。

对于外界的报道，利物浦方面还没有给出回应。BBC指出，南安普顿对利物浦的行为非常不满，他们打算拒绝利物浦的正式报价。而《每日回声报》表示，南安普顿高层在当地时间周三上午开了个紧急会议，他们即将向英超联盟上诉利物浦的违规行为。

南安普顿被惹怒后，范迪克的未来就变得扑朔迷离了，但也有人认为圣徒的上诉并不会影响利物浦最终签下范迪克。2005年6月，阿什利科尔也曾未经阿仙纳球会允许和时任切尔西主帅穆里尼奥接触，被阿仙纳举报，随后阿什利科尔、穆里尼奥及切尔西球会均被罚款。但是，2006年9月，阿什利科尔最终还是去了切尔西。

这些年，利物浦从南安普顿买了很多球员，红军目前阵中的拉拉纳、洛夫伦、马内等人都来自于圣徒。除了利物浦，切尔西和曼市也有意签下范迪克。但随着利物浦将该球员的身价提高到6000万英镑(约3亿2995万令吉)，切尔西和曼市都已经打算退出。