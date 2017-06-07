卢卡库亲承将转会 英媒爆重返切尔西 体育新闻

(伦敦7日综合电)今夏转会市场上的大热前锋卢卡库的未来终于有谱了，他本人在接受采访时已经亲口表态自己和一家新球队达成了一致，他已经下定决心转会了。而众多英国媒体一致认为，卢卡库将重返切尔西，预计转会费会高达8000万镑(约4亿4000万令吉)。

卢卡库说：“我的经纪人知道会发生什么，我也知道了。我现在很冷静，我们已经和一家球队达成协议了。至少我们已经有方向了，知道我们想要去哪。我需要休息一段时间，然后为下个赛季做好准备。我希望利用休赛季将自己提升到另一水平，比过去这一年更好。”

“我们现在正在和球会谈判，最重要的事情是我想要赢得奖杯。我最想要的是踢欧冠，并且赢得一次最好是很多次英超冠军，那将是最美妙的事情。那对于我的进步很重要。我不想停留在同一水平，我想要提高，我知道我想在哪做这些。”

卢卡库虽然没有点明自己的下家，不过各路英国媒体一致认为，卢卡库将重回切尔西。《独立报》的消息称，曼联在上周曾经问价卢卡库，但被告知他想要重返史丹福桥的意愿。

实际上埃维顿更想要和曼联做交易，因为他们看上了曼联的罗梅罗和斯莫林两位球员，不过卢卡库自己想要回到切尔西。卢卡库目前的周薪为8万镑(约44万令吉)，加盟切尔西后预计可以翻倍。