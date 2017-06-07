与特朗普交恶 美司法部长传请辞 国际新闻

（华盛顿7日综合电）美国总统特朗普团队涉嫌通俄一事继续发酵，美国广播公司（ABC）周二引述白宫消息人士报道，指美国司法部长塞申斯3月被揭隐瞒和俄罗斯驻美大使有接触后，与特朗普关系愈趋紧张，在最近数月塞申斯曾提出呈辞。

两名匿名消息人士称，塞申斯爆出通俄丑闻后，特朗普强调对塞申斯“完全信任”，惟塞申斯上月委任前FBI局长米勒出任特别检察官，接手领导调查涉嫌通俄案，令身陷丑闻的特朗普更是腹背受敌；加上在联邦法院连番阻挠下，旅游禁令迟迟未能实行，令两人关系出现裂痕。

报道指，塞申斯曾向特朗普呈辞，但遭后者拒绝。据悉，虽然特朗普对塞申斯的决定感到不满，但仍对他有信心。白宫发言人斯派塞周二出席记者会时，拒绝评论特朗普是否对塞申斯有信心，称“我还没有与他讨论这个问题。”司法部其中一名发言人向美国有线电视新闻网络（CNN）表示，塞申斯还在司法部任职，并没有辞职。

塞申斯被揭去年大选期间，曾两度与俄罗斯驻美大使接触，但在部长提名期间并无作出申报，涉嫌刻意隐瞒及说谎，在受到千夫所指及要求辞职后，他宣布为避免利益冲突，将不参与任何关于俄国干预美国大选的调查。