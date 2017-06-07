初生之犊 面对强敌 根在槟城

文：许子根博士

1982年4月我突然参政，可谓是应当时的政治趋势，再加上个人的意愿和责任感的因缘巧合下使然。我也从此与行动党，尤其是跟林吉祥之间，产生矛盾和抗争的开始。

1981年，马哈迪医生接过国家的领导权，成为第4任首相，慕沙希淡担任其副手。这“2M”政府提出了“廉洁、有效率、可信赖”的治国口号，带给人民新希望。

在这时候，华教运动的领航机构董教总提出了“三结合”的概念，其意即是执政联盟、反对党和民间团体（诸如董教总及其他的非政府组织）应各自扮演积极和具建设性的角色，在一些共同与重要的课题上，甚至应该携手合作。

不过，董教总领导考虑到根基稳固的国阵政府会长期执政的现实形势，觉得在那阶段，协商会对政策的改变和推行，比一味对抗会更加有效。因此，也就决定采取“在政府内部改革”的新策略，派出一些华教领袖加入执政的国阵其中一个成员党，于大选时成为候选人，进入政府不只是在外反对而已。但是，基于“三结合”原则，这项参政新策略并非否定反对党的角色。

到了3月中旬，在会见了3个华基政党的主要领导层之后，准备参政的华教领袖选择加入多元族群组成的民政党。选择民政党是因为它的全马来西亚人民理念和非种族路线；由马华前改革派领袖林敬益医生领导下的中央领袖也展现了他们的诚意，以及创党人林苍祐医生在治理槟城的特出表现和良好形象。

由于这项新策略需要华裔选民的支持，董教总领导层同意派出华教人士到两个占华裔选民最多的选区参选，也即是华裔选民分别超过9成和8成的吉隆坡甲洞和槟城丹绒选区。

我认同“内部改革”的策略，也支持加入民政党的决定，但却没有献议自己成为候选人。我只想扮演一个幕后的角色，协助政策的研究和制订，宣传和信息传递。

林吉祥非但不认同董教总派出华教领袖根据“三结合”理念的参政决定，反而非常愤怒。他立刻抨击董教总领导层竟然与自60年代后期开始，即被行动党攻击为“马来极端分子”的马哈迪所领导的国阵与巫统合作。

大选提名日跫音将近，董教总法律顾问郭洙镇已肯定出战甲洞。可是，丹绒选区的内定人选因为家庭因素临时退出。于是，在董教总和民政党领袖的游说之下，我在24小时内决定临危受命，接受作为候选人的挑战。我旋即向大学呈辞。（本专栏第8则与26则文章对此有较详尽叙述）

在党领导宣布我成为候选人几个小时之后，姐夫魏福星即来电通知我，林吉祥非常生气，行动党决定要派一个强人来迎战。果然，在1982年4月7日的提名日，陈庆佳出现了。他是1974年大选以来霹雳州华都牙也选区的国会议员。他自认拥有华教斗士的“凭证”，因他曾因为华教发表激昂演讲，而在内安法令下被扣留。1978年大选时，虽然他还身在扣留营中，仍然再次高票中选。

当时，我犹如一头被丢进竞选政治深崖的“初生之犊”。长达14天战情激烈的竞选期，有幸得到多位经验丰富的民政党领袖前来协助以及董教总和社区领袖们的出面支持站台演说。

陈庆佳把他为华教被扣留4年9个月所作的牺牲作为政治资本，认为理应得到华人选民的继续支持。可是却有近百名大部分来自劳工党的前政治扣留者挺身而出，在一则竞选广告中联名强调，他们集体累积起来的扣留期更长达490年之久，虽然如此，他们却决定支持郭洙镇与我加入“内部改革”的策略性行动。这很有效地反驳了陈庆佳。

因为这个原因以及其他因素，我侥幸以834张的微差，即不到总投票数的2%，在丹绒胜出。可是，郭洙镇却不幸的以2%的差距在甲洞败选。

这一役从此掀开我的政治生涯。郭洙镇和我开始努力不懈地与民政党和国阵领袖一起探讨解决教育、经济和文化方面的政策课题。

然而，“内部改革”并非一条易走的途径，需要很多时间来说服国阵领袖改变政策。（我将在其他论坛叙述更多有关我们在争取的过程和成果。）我们也得忍受各种诽谤侮辱与含沙射影的攻击，尤其是来自在国会内外把我视为主要攻击对象之一的林吉祥。我们才深深地体会到“忍辱负重”的含意。

我观察到林吉祥的好战与辱骂型作风，只有効于发泄怨愤和博取华人选民的掌声，却不能引起国会里的马来人国会议员的共鸣。他们常常在林吉祥发言时走出会议厅。相反的，他们却会留下来聆听另一个资深行动党国会议员李霖泰的发言。他给人的印象是善于分析课题，有建设性以及态度诚恳，然而他所作的批评并未因此而逊色。

实际上，虽然来自于不同的阵营，李霖泰与我却成了好友。我们一起在有关危险毒品（防范扣留）法案的国会特委会合作。在他的要求下，我甚至提供他槟城消费人协会所收集的一些有关生活费的资料，作为他在国会辩论的参考。

林吉祥还是时不时跟我对峙纠缠。在1986年初，我即得到可靠的讯息，林吉祥正在布署如何在大选中派出超强手将我击败。该年8月大选到来时，林吉祥果然从马六甲飞象过河，亲自攻打我的丹绒选区！

虽然我4年多任期内很勤于选区服务和尽力解决教育课题，但当时政局不利，而我也并非老谋深算的林吉祥竞选战略的对手，结果以逾11,000票之差，也即是37%对63%的巨大比数饮恨沙场。