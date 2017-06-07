可卡因制行李箱 上海机场逮一女子 国际新闻

（上海7日综合电）上海破获首宗“毒品行李箱”走私案！不法分子将毒品可卡因混合塑胶物料，制成行李箱携带入境，上海海关人员在浦东机场当场拘捕一名东南亚籍女子，共检获10.19公斤可卡因。

事发在今年2月15日下午，一名东南亚籍女游客由南美地区搭乘航班，抵达上海浦东国际机场，经无申报通道入境。关员在查看其护照及机票后，发现该名旅客的过往进出境记录及航班情况符合“高风险涉毒旅客”特征，遂将她带至海关查验区查验。

经X光机检查时，关员发现她携带的2个大型托运行李箱图像颜色偏深，在清空箱内物品后，进行多角度X光机检查，结果仍然一样。但更加引起关员怀疑的是，两个空箱明显比普通行李箱重了不少，年轻男关员单手也拿不起。关员其后对行李箱检取样本，并进行毒品快速检测，结果显示对毒品可卡因呈阳性反应。

今次是中国口岸首次查获利用“注塑一体成型工艺”，将毒品与其他材料混合制成行李箱箱体的毒品走私案件。早前德国海关亦曾查获同类案件，不法分子利用整块可卡因混合塑料，制成行李箱企图躲避监管，是一种最新的毒品藏匿手法。