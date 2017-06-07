昏迷1天 母哭诉T.O.P“快死了” 娱乐新闻

T.O.P和母亲感情要好，入伍前最后一晚还跟妈妈共进晚餐。

T.O.P自爆上节目前太紧张，有服用镇定剂。

GD爆T.O.P内心脆弱。

韩国天团“BIGBANG”成员T.O.P上周爆呼麻，遭服役中的义警队开除，昨转到4机动团第1天就因服用过量镇定剂昏迷送医。昨晚警方对外表示：“医生说他服用的药物中含有安眠药成分，只是在睡眠状态中，1至2天药效退了就能正常生活。”T.O.P母亲在医院焦急落泪，回应：“看到快要死掉的小孩被说成是睡眠状态，报道是不是有错呢？”气愤反驳警方说法，稍早消息指出，T.O.P的主治医生将于大马时间下午3时出面说明他的状况。

（首尔7日讯）T.O.P于大马时间前晚10时吃下他平时就有定期服用习惯的镇定剂就寝，昨早他一度被同事叫醒，但表示自己很累，继续深睡。随后同事再叫他时发现叫不醒，甚至有大量出汗状况，紧急将他送至附近的梨花女子大学木洞医院，目前在医院5楼的加护病房休养中。

怒驳警方“在睡觉”说法

T.O.P入院后，韩媒报道他失去意识，陷入昏迷，但晚间警方出面强调：“根据医生的看法，他并非处于危险状态。他的血液、尿液、电脑断层检查结果都无异常，呼喊他的名字或是捏他，他都会有些反应。”警方甚至说他睡到打呼，对此T.O.P母亲强烈反弹：“他戴着氧气罩，根本没有意识！”

T.O.P从爆出呼麻以来，经纪公司说法持续和警方说法有出入，今母亲也完全否认警方对外的说词，盼媒体可以做正确的报道。反覆不断的报道内容也引发韩国网友不满，认为非医生的人员都应该自制发言，梨大医院回应：“目前已在开会讨论。”预计下午会请主治医生现身说法。

由于探访受到限制，目前由母亲及几位家人守在T.O.P的身边，即使苏醒，但因为初期有缺氧的情形，还是有各种令人担心的状况。

9年前也曾被爆企图寻短

T.O.P于2008年11月时，也曾疑似因压力过大，过度服药而昏倒，但他所属的YG娱乐否认他寻短，称他因“感冒加上过度疲劳”，服用感冒药后身体不适才到医院，绝非企图自杀。

当时韩媒报道，T.O.P因忧郁症缠身，安眠药、抗忧郁等药物不离身，由于那时“BIGBANG”正推出新辑，T.O.P疑似因压力太大病发才过量服药，而YG娱乐则表示他是在生日派对后，于睡前吃了感冒药，坚称是“身体不适”，并特地找来医生出面背书。但由于T.O.P是忧郁症患者，公司大动作否认反而更让媒体怀疑他自杀未遂。

吞镇定剂早有前例 被GD泄底

T.O.P与“BIGBANG”成员去年12月上谈话性节目《黄金渔场Radio Star》，节目中自爆因为很久没上节目，感到很紧张，所以提前服用镇定剂，主持人一听吓一跳，询问“真的吗”？后表示“又没惹什么事，跟GD相比的话”。他则说“是没有带来什么不好的消息”，没想到事隔半年后，却因大麻事件跌入人生谷底。

节目的对谈显示T.O.P已有服用镇定剂的习惯，而推算时间，他当时已呼麻，只是尚未被爆出。GD也在该节目中爆料T.O.P内心其实很脆弱，说不好（的事）内心就会受伤，就连入伍前夕也情绪多变，会常常哭泣。