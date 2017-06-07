倪安东与妻分居 别恋音乐剧女主角 娱乐新闻

（台北7日讯）31岁的台美混血歌手倪安东，2014年9年在脸书公开已婚身份、还有一个3岁女儿，不料隔月爆出他用简讯把妹，一度传婚变。过去两年他极力修补家庭关系，近期却被爆已跟老婆Vivi分居，还未签字离婚，就别恋合作音乐剧《千面恶女》的女主角管罄。

倪安东当年因选秀节目受到瞩目，管罄则是15岁时就参加过《偶像大胜战》，获得亚军未能发片，直到2010年参加《金曲超级星》，才被“喜欢音乐”陈子鸿相中。“管东”两人同样喜欢摇滚乐，又都会词曲创作，类似的背景让两人爱苗快速滋长。

两人5月初结束《千面恶女》第一阶段演出，月中就一起出国旅行，倪安东在IG上传妈妈、爸爸的照片，仿佛是返乡探亲旅行兼过生日。管罄则在IG写着“一个人旅行”，似为掩人耳目，旅程中却一直有人帮她拍照，只有少数几张是自拍。尽管两人小心翼翼，却因同样都在旧金山让恋情露馅。

据悉他们私下常和朋友一起出门，但碍于倪安东尚未离婚，无法公开恋人关系，但明眼人都看得出两个人有暧昧，身边朋友也都觉得他们很速配。

对于婚姻现况，倪安东透过经纪公司回应，“因为和老婆相处上有点摩擦，所以先搬出来，给彼此一点空间，目前正在处理离婚的事，因为两个人都很爱小孩，正在讨论要怎么给女儿一个很好的成长环境”。至于和管罄的关系，他说：“真的就只是朋友，会私约去喝咖啡跟吃饭，相处起来都蛮好的。”#（取自壹周刊）