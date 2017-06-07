法圣母院警员遇袭 施袭者喊“为了敍利亚” 国际新闻

法国巴黎著名景点巴黎圣母院周二发生警员遇袭，一名男子企图以锤子袭击在场3名警员，其中一名警员轻微受伤后，随即连开两枪击倒施袭者并拘捕他。当地传媒指该名男子手持两把刀行凶，并指他持有一张阿尔及利亚学生的身份证。他在施袭期间曾高呼“这是为了敍利亚！”并自称是“哈里法”（Caliphate）战士。

法国内政部长科隆（Gerard Collomb）在事发后，到警署探望受伤警员，并交待案件细节。他说警方在该名男子身上搜出一张阿尔及利亚学生的身份证，年龄为40岁，估计他是独自行凶。

亦有当地传媒指，该名男子企图向警员施袭时，同时威吓附近途人。一名目击者表示：“我当时听到两下枪声，之后见到很多人逃命。我见到一名男子倒在地上，被多名警员包围。”

他又称，事发时现场有很多游客，但于短短数分钟内已经清场。也有消息指，现场曾传出两次爆炸声。据悉，900名游客事发后被困在圣母院内，现场过百名警员以人身安全为由禁止他们离开。

警方指行动现时已结束，但仍派出大批警员荷枪实弹戒备，亦有救护车停泊在附近。行凶男子现时已送往医院治理。