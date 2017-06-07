90后女孩患白血病 “妈妈你在哪儿” 国际新闻

近日，一则“90后女孩患白血病，病危之际寻找妈妈”的消息传遍网络，网友纷纷呼吁女孩的母亲能出现看看自己的女儿。

据悉，患病女孩名叫谢紫云，出生于1993年，家中还有一个姐姐和一个弟弟，女孩3岁父亲矿难去世，5岁妈妈改嫁，从小吃百家饭长大，如今得了白血病臥病在床。无钱医治病危之际，只想见20年都未见面的妈妈：“妈妈，你在哪里，我一个人躺在医院里，很孤独，你能来看望我吗？”

“妈妈你在哪里！”成了这个白血病女孩20年来的一块心病。

谢紫云的爸爸是一名煤矿工人，据姐姐谢芳芳介绍，她一共是3姊妹，谢紫云排行第二，最小的是弟弟。谢芳芳8岁、谢紫云3岁时，最小的弟弟才刚出生，谁也料不到，正值壮年，28岁的谢爸爸下井时，遭遇矿难去世。

后来，谢紫云的妈妈也改嫁他人，最初，改嫁在附近，但祸不单行，妈妈改嫁的第二个男人又去世了，到最后，她们和妈妈失去了联系。

主治医表示，女孩的病不容乐观，首先是诊断了3个月后再来治疗，其次，要打化疗，正在化疗期间，第一个疗程1个月左右，如果能缓解，则可以做造血干细胞移植。